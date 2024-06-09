Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України: ЗМІ назвали країни, які перешкоджають
Джерело:Welt am Sonntag
Франція запропонувала партнерам приєднатись до коаліції з навчання військових на території України. Звернення направили декільком країнам.
Минулого тижня глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди цих країн взяти участь у тренувальній місії на території України у складі багатонаціональної коаліції. Однак частина з них відмовилася.
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Франція хоче створити коаліцію з навчання військових
Країна запропонувала союзникам доєднатися до коаліції з навчання військових на території нашої держави. Звернення адресували, зокрема, США, Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції.
За словами дипломатів у Брюсселі, президент Франції Еммануель Макрон досі прагне організувати навчання в Україні під егідою існуючої тренувальної місії ЄС – EUMAM. Втім, для цього необхідно змінити мандат місії.
Європейські дипломати стверджують, що у Брюсселі ідеям Парижа не надто раді та чинять опір. Як з'ясувалося, більшість країн Європейського Союзу проти проведення навчань в Україні.
До прикладу уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що навчання на місцях на території нашої держави можуть становити значний ризик ескалації та втягнути Захід у війну проти Росії.
Якщо ж говорити про Угорщину, то ця країна взагалі на нещодавній зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, яка відбулася наприкінці травня, заявила, що Україна більше не має реальних шансів на перемогу у війні.
Втім, у дипломатичних колах ЄС також говорять про те, що є вагомі підстави навчати бійців Сил оборони на території України. Військові були б пристосованіші і їм не потрібно було б їхати за кордон для навчання.
Що думають про подібні навчання у США
Welt am Sonntag пише, що уряд Сполучених Штатів не бажає брати участь у подібній ініціативі. Про це нагадав Джон Кірбі з Ради національної безпеки США.
У п'ятницю ввечері, в кулуарах візиту президента Джо Байдена до Франції, він заявив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти американські війська в Україну.
Що цьому передувало
- Макрон заявив, що Франція хоче підготувати бригаду для ЗСУ. Втім, мовиться не про французьких військових, а про інструкторів, які допоможуть підготувати й навчити мобілізованих.
- У лютому 2024 року Макрон також висловлювався про можливість відправити військових НАТО в Україну. Однак про це наразі не мовиться.
- За даними ЗМІ, Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.