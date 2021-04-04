Франція і Німеччина оприлюднили спільну заяву щодо ескалації на Донбасі

Німеччина й Франція 3 квітня опублікували спільну заяву своїх міністерств закордонних справ. Вони вкрай стурбовані випадками порушення перемир'я на Сході України.

Берлін та Париж запевнили, що пильно спостерігають за ситуацією в Україні. А також підтримують продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Німеччина і Франція стурбовані ситуацією на Донбасі

Офіційна спільна заява міністерств закордонних справ Франції і Німеччини опублікована 3 квітня 2021 року. Ось її основні тези:

Франція і Німеччина стурбовані зростанням кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

І все це з огляду на те, що у липні 2020 року вдалося досягти важливих домовленостей про стабілізацію.

Ми з великою пильністю стежимо за ситуацією, зокрема за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації напруженості,

– наголосили європейські дипломати.

Берлін і Париж підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності України – у її міжнародно визнаних кордонах.

Як посередники у нормандському форматі Франція і Німеччина продовжують працювати для повного виконання мінських домовленостей.

Ми вітаємо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, і закликаємо до припинення обмежень на її свободу пересування,

– підсумували представники МЗС Франції й Німеччини.

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