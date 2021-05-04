Франція на саміті ЄС буде дотримуватися "твердої лінії" щодо Росії

Учасники саміту ЄС наприкінці травня розглянуть усі варіанти заходів, щодо відносин із Росією. Франція зокрема не планує відхилятися від курсу на застосування усіх можливих заходів проти агресивної політики Кремля.

Франція виступатиме за посилення впливу на Росію. Таку заяву зробив міністр європейських справ цієї країни Клеман Бон.

До речі Євросоюз викликає російського посла через санкції проти європейців

"Тверда лінія" щодо Росії

На саміті ЄС, в якому в кінці травня візьме участь президент Макрон, ми будемо виступати за необхідність дотримуватися цієї твердої лінії і розглянемо всі можливі варіанти заходів щодо Росії, – сказав Бон.

До того ж Клеман Бон назвав непропорційними нещодавні санкції, які ввела Москва проти європейських діячів. До того ж він розкритикував Москву в зв'язку з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

Санкції Росії проти Європи

Росія 30 квітня ввела санкції проти 8 європейців – заборонила в'їзд голові Європарламенту Давиду Сассолі та 7 іншим посадовцям Євросоюзу. Це зробили у відповідь на антиросійські санкції.

У МЗС Росії наголосили, що залишають за собою право й надалі реагувати на будь-які "недружні дії ЄС".

2 березня 2021 року Євросоюз увів санкції проти кількох офіційних осіб Росії. Все через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, а також насилля проти мирних протестувальників.