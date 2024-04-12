Саміт миру у Швейцарії: Франція візьме участь у конференції
12 квітня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:RTS
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція візьме участь у Саміті миру, присвяченому питанням врегулювання війни в Україні.
Глобальний саміт миру відбудеться 15–16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн.
Читайте також Краще за НАТО: Черник сказав, союз з якою країною дозволить нам видихнути
Ми братимемо участь у зустрічі, запропонованій Швейцарією, з усіма країнами, які хочуть міцного миру, іншими словами, такого, який поважає міжнародне право і правила,
– заявив президент Франції.
Макрон також сказав, що підтримує Швейцарію у проведенні Форуму миру на її території та назвав конференцію "дуже хорошою ініціативою, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру".Зверніть увагу! Росія не буде присутньою на Саміті миру у Швейцарії. Однак розроблені там деталі "мирного плану" передадуть країні-агресорці.
Що відомо про Саміт миру у Швейцарії
- Наразі точно невідомо, які саме країни візьмуть участь у саміті. Очікується, що запрошення отримають від 80 до 100 країн.
- У Білому домі ще не прийняли рішення щодо того, хто з представників американського уряду може взяти участь у Глобальному саміті миру. Це повідомив високопоставлений чиновник журналістам. Водночас, за даними ЗМІ, у саміті може взяти участь навіть президент США Джо Байден.
- Як заявили у швейцарському уряді, цей саміт має стати платформою для діалогу на високому рівні щодо шляхів досягнення миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН. Також планується розробити конкретну "дорожню карту" для участі Росії в мирному процесі.
- Зеленський також пояснював, що Україна хоче провести цю зустріч й вийти з конкретним планом та чітким списком країн, що готові прийняти цей детальний план, який є шляхом до справедливого миру.