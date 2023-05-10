Парламент Франції визнав ПВК "Вагнера" терористичною організацією: чому це важливо
Джерело:Посольство України у Франції
Приватна військова компанія "Вагнера" була визнана французькими парламентарями терористичною організацією. У Верховній Раді наголосили на доленосності рішення, а у Британії взяли на розгляд це питання.
Від перших місяців повномасштабного вторгнення найманці з "Вагнера" вчиняють злочини на території нашої держави, а щонайменше від літа минулого року – не втрачають надії, аби взяти Бахмут на Донеччині. Тому й не дивно, що в Європі взялись за те, аби правильно ідентифікувати цю організацію.
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Одноголосне рішення
Як відомо, за визнання ПВК терористичною проголосував 331 депутат парламенту Франції. Сталося це за присутності в залі головного законодавчого органу країни посла України Володимира Омельченка та голови МЗС Франції Катрін Колонни.
Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим із нашими французькими партнерами,
– наголосили опісля в українському посольстві.
Згодом це прокоментував народний депутат українського парламенту Максим Бужанський. За його словами, всі особи, що мають до цієї ПВК стосунок, "потрапивши до рук французів десь у черговій Африці", ідентифікуватимуться як члени терористичної організації.
Незалежно від обставин, за яких їх затримали. Навіть якщо квиток на міжміського осла купуватимуть у пустелі Сахара,
– йдеться в повідомленні.
Британія на шляху
- У виданні The Times констатували, що Велика Британія також готова офіційно визнати батальйон "Вагнера" терористичною організацією, аби у такий спосіб посилити тиск на Росію.
- У джерелі йдеться про те, що ця заборона передбачатиме кримінальну відповідальність за приналежність до ПВК, відвідування зборів батальйону та навіть заохочення до його підтримки чи носіння логотипа "Вагнера" публічно.
- Фактично це рішення поставить приватну компанію на один щабель із такими групами, як "Ісламська держава" (ІДІЛ) та "Аль-Каїда".
Окрім того, зазначимо, що у вагнерівців все більше проблем на Бахмутському напрямку. Ватажок терористів Пригожин часто скаржиться на те, що нібито в його батальйону "немає снарядів", однак в ЗСУ впевнені, що проблема там радше з особовим складом. А точніше – його нестачею.