Франція заграє з Кремлем вже 70 років, – Піонтковський

Росія цинічно продовжує вбивати українців та намагається захопити наші території. Водночас деякі заяви країн, зокрема Франції, дуже дивують.

Позиція "загравання" з Росією у Франції – вже не перший рік. Про це 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Політичну еліту Франції завербували на кілька поколінь"

За його словами, Франція позорно поводила себе ще під час Другої світової війни. Йосип Сталін, мовляв, завербував всю французьку політичну еліту на кілька поколінь.

Вся їхня політика була в тому, щоб критикувати США, влаштовувати гидоту і загравати з Кремлем. Вони продовжують це робити вже 70 років,

– наголосив Піонтковський.

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Франція постійно – на телефоні з Росією

Французький президент Еммануель Макрон постійно телефонує до глави Кремля Володимира Путіна. Крайня розмова відбулась 28 травня і тривала аж 80 хвилин.

Найосновнішим питанням була війна в Україні. Путін, як завжди, погрожував та говорив про нібито "небезпеку від накачування" зброєю нашої держави. Це, мовляв, загострює ситуацію.

Окрім цього, російський президент розповідав про начебто "роботу з налагодження мирного життя" на Донбасі та "готовність" Росії до пошуку способів експорту зерна.

Після розмови Макрон разом із німецьким канцлером Олафом Шольцем закликали Путіна до негайного перемир'я та виведення військ з території нашої держави.

Чому президент Франції регулярно зідзвонюється з Путіним – не зрозуміло. Адже глава Кремля неодноразово наголошував, що не збирається припиняти війну. Ба більше, дипломатичної мови він не розуміє.

Розмову Макрона та Шольца з Путіним розкритикували в Естонії. Там вважають, що це – шлях до нової агресії.

Остання неоднозначна заява Макрона: що відомо

Еммануель Макрон виступив з дивним закликом. Він вважає, що Росію не треба зараз принижувати, аби після завершення війни вивести її з ізоляції.

На цю неоднозначну заяву вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Очільник МЗС Дмитро Кулеба відзначив, що Росія сама себе принижує. Краще зосередитися на тому, як державу-агресорку поставити на місце.

Експерти вважають, що французький президент грає у свою гру.

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