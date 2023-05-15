У Франції відправку винищувачів Україні вважають "передчасною"

Днями Володимир Зеленський завітав до свого французького колеги Еммануеля Макрона. Після тригодинної вечері Франція заявила, що підготує і оснастить кілька батальйонів десятками бронемашин і легких танків.

Під час розмови політики порушили питання передачі Україні винищувачів. Французький чиновник назвав цю дискусію передчасною.

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Макрон сказав, що ця дискусія є дещо передчасною через зосередженість на сухопутних операціях та протиповітряній обороні.

У найближчі тижні Франція підготує і оснастить кілька батальйонів десятками бронемашин і легких танків, в тому числі AMX-10RC,

– мовиться у заяві Франції і України.

Сухопутні операції – це, звичайно, добре. Але, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі і здійснити успішний контрнаступ.

Франція також "зосереджує свої зусилля на підтримці потенціалу протиповітряної оборони України".

"Україна потребує бойової техніки, бронетехніки, танків, артилерії. Зеленський також заявив про необхідність захисту неба від атак безпілотників або ракет... Франція продовжить поставки... Буде запропоновано більше найсучасніших систем", – додав Макрон.

Закордонні візити Зеленського: головне

15 травня буде у Великій Британії, де матиме розмову віч-на-віч з прем'єром.

Український президент 14 травня перебував у Берліні, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який підтвердив, що його країна надішле пакет військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро для підтримки України.

А 13 травня Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Римі, подякувавши їй за те, що вона "допомагає рятувати життя", продовжуючи надавати допомогу Києву. Він також побував на аудієнції у Папи Римського Франциска, який сказав українському лідеру, що "молиться за мир".

з радіусом дії понад 200 кілометрів та ракети для ППО.