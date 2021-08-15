У Франції знову проходять масштабні мітинги проти паспортів здоров'я: відео

Масові маніфестації проти санітарних перепусток (паспортів здоров'я) у Франції пройшли вже вп'яте. Сотні тисяч людей виходять вулиці кожних вихідних.

От і 14 серпня, в суботу, під час мітингу в Парижі правоохоронці затримали 11 людей. При цьому один поліцейський зазнав легких травм.

Тиждень тому Масові протести антивакцинаторів у Франції, Польщі й Іспанії: десятки тисяч вийшли на вулиці

Протести у Франції: 200 тисяч людей знову вийшли на вулиці

У Франції в суботу, 14 серпня, відбулася вже п'ята масштабна акція протесту поспіль.

Люди невдоволені запровадженням з 9 серпня у країні санітарних перепусток – документів, з якими тільки й пускатимуть до ресторанів чи інших громадських закладів.

Цього разу на вулиці низки. французьких міст вийшли приблизно 215 тисяч людей – за офіційними даними.

У Парижі, наприклад – 13,9 тисячі. Є затримані і постраждалі, але небагато: 11 учасників мітингу потрапили у буцегарню, один поліцейський – до лікарні з легкими травмами.

Більше людей протестували у Тулоні – 22 тисячі, менше у Ніцці та Монпельє – 6 та 7,5 тисячі відповідно.

Найагресивніше поводилися учасники протестів у Ліоні. Там поліція навіть застосовувала сльозогінний газ.

Протести у Франції 14 серпня: дивіться відео