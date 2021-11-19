Французько-німецький телеканал покаже серіал "Слуга народу"

Французько-німецький телеканал Arte з 19 листопада розпочав показ українського телесеріалу "Слуга народу". Опис серіалу вже з'явився на сайті Arte.

На сайті телеканалу серіал назвали "комічним та чудово написаним". Наразі телеканал анонсував показ першого сезону "Слуги народу".

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В описі серіалу на сайті Arte мовиться: "Зачаровані цінностями головного героя – наївністю, чесністю та відвагою – українці підтримали Володимира Зеленського на виборах президента в 2019 році, віддавши за нього 73,2% голосів".

Arte поясниі своїм глядачам, що "саме головний актор серіалу став новим Президентом України". Відповідну ситуацію назвали "одним кроком між реальністю та вигадкою".

Показ серіалу "Слуга народу" у світі: коротко

11 листопада 2019 року основний державний білоруський телеканал "Білорусь 1" розпочав показ українського серіалу з Володимиром Зеленським "Слуга народу".

Також права на показ серіалу отримала найбільша світова інтернет і ТБ платформа Netflix.

11 грудня вперше відбувся показ серіалу "Слуга народу" й на російському телебаченні – на розважальному телеканалі ТНТ. Права на телетрансляцію серіалу ТНТ передала шведська компанія Eccho Rights.

Водночас стрічку придбали мовники Казахстану, Молдови та Естонії.

Серіал "Слуга народу" створила компанія "Квартал 95". Прем'єра в Україні відбулася відбулася 2015 року на телеканалі "1+1". Телесеріал продемонстрував надвисокі рейтинги і став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.