"Скрізь повно мертвих росіян": журналіст CNN розповів про свою поїздку на фронт
Джерело:Tagesschau
Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген розповів про свою останню поїздку на лінію фронту в Україні. За словами журналіста, найбільше його вразила кількість трупів російських військових, яких ніхто не забирає.
Фредерік Плейтген був запрошений як гість до ток-шоу, де поділився з ведучою Сандрою Майшбергер враженнями від свого недавнього візиту на передову. Однією з цікавих зустрічей було знайомство з українським підрозділом операторів дронів, які взяли участь в атаках на позиції російських військ.
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Що вразило журналіста CNN
Плейтген був шокований тим фактом, що ЗСУ мають змогу бачити все і дивитися в лиця окупантів перед моментом загибелі.
Вони могли бачити все, буквально дивилися в обличчя російських солдат, які знали, що для них, ймовірно, скоро все закінчиться. Найбільше мене вражає те, скільки трупів лежить навколо. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не прибирається,
– розповідає журналіст.
На думку американського журналіста, українські військові зможуть вистояти навіть, якщо США не нададуть новий пакет допомоги.
"Вони покладатимуться на нову стратегію, на ці маленькі безпілотники. Наразі українці створюють авіацію далекого радіусу дії, що складається з безпілотників, щоб атакувати маршрути постачання", – зазначає Плейтген.Зверніть увагу! Сенат США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Остаточне рішення залишалося за Палатою представників. Втім, спікер Палати представників США Джонсон оголосив канікули до 28 лютого. Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
Журналіст також відзначив той факт, що перед поїздкою на фронт він і подумати не міг скільки Путін відправляє людей на смерть. Плейтген говорить, що ця ситуація, є однією з причин, чому українці продовжують боротися з таким самовідданням.
Втрати ворога: останні новини
- В Авдіївці українські захисники ефективно відбивають численні атаки російських окупантів і утримують контроль над містом. Ворог має значні безповоротні втрати на цьому напрямку, що відповідають співвідношенню – 20 до 1.
- На ранок 16 лютого загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 400 тисяч осіб. Протягом останньої доби було вбито 1210 російських загарбників.
Окремі підрозділи 3-ї ОШБр провели рейд на території, яку захопили окупанти в Авдіївці. Командир Третьої штурмової бригади наголосив, що бійці виявляють надзвичайний героїзм. Наші військові змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник.