"Він посміхався і робив фото": на фронті загинув один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та доньок. На фронті трагічно загинув один із найкращих фотографів Збройних сил України – військовий фотограф Арсен Федосенко.

Федосенко був відомий своїми фоторепортажами, які він робив, ризикуючи життям. Про його загибель стало відомо з дописів у соціальних мережах.

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На війні загинув Арсен Федосенко

На фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко. Дуже талановита людина була. Майстер. І справді світла людина. До ЗСУ приєднався весною 2022. Ми тоді з ним і познайомилися,

– написав Борислав Береза.

Береза зазначив, що у травні Федосенко разом із групою журналістів їздив по лінії фронту, роблячи репортажі про військовослужбовців.

"Перетнулися на Запоріжжі у Білогір'ї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі", – розповів чоловік.

Федосенко був відомий своїми фоторепортажами, які він робив, ризикуючи життям.

Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці Страткому - це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був... Страшне слово "був". Росія вбила його. КАБи. Мої співчуття родині. Вічна пам'ять Герою. RIP,

– повідомив Береза.

Тарас Іщик також висловив співчуття, зазначивши, що бачився з Арсеном на "Книжковому Арсеналі" і говорили про службу, але так і не встигли зробити спільного фото.

"Загинув як Герой, бо він ним і був. Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом", – наголосив він.

Арсен Федосенко / Фото Тараса Іщика

Роман Заяць розповів, що Федосенко пішов з життя, тримаючи фотоапарат у руках, працюючи на завданні.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним, близьким та знайомим українського захисника.

Допомогти родині загиблого можна за реквізитами картки дружини Арсена: 5457 0822 5628 6910.