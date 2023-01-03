У Бахмуті загинув майданівець та батько п'ятьох дітей Олег Юрченко
Джерело:Володимир В'ятрович
У Бахмуті 2 січня загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. У нього було п'ятеро дітей.
Про загибель Олега Юрченка повідомив екскерівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. З п'ятьох дітей, які були в Юрченка, – четверо неповнолітні.
Зверніть увагу На фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв: що відомо про захисника
Юрченко очолював "один із найскладніших районів" на Луганщині
В'ятрович розповів, що Юрченко був активним в громадському житті, членом Спілки української молоді в Україні та майданівцем.
Після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її. Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні,
– написав В'ятрович.
Про смерть українського активіста повідомив і голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич.
"В юності – морський піхотинець. Багаторічний активіст СУМ в Україні, адміністратор відомого дому на "ярвалі". Співорганізатор гри "Джура", де був найкращим бунчужним. Активіст всіх можливих наших революцій і Майданів. Відзначений державним Орденом за мужність", – йдеться у його дописі.
За словами Юрія Юзича, Юрченко очолював "один із найскладніших районів" Луганської області.
"Він міг спокійно поїхати за кордон. Але поїхав на фронт. І загинув, як сумівець-воїн про якого співає СУМ у своєму славні. Тихо спи, без тривог, друже", – написав Юзич.
Росія стягує сили під Бахмут
- Під Бахмутом тривають напружені та кровопролитні бої для обох сторін. За минулу добу біля Бахмута окупанти здійснили 229 бойових зіткнень та завдали 259 обстрілів. ЗСУ вдалося знищити 189 російських військових.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під Бахмутом росіяни підключають, крім регулярних військ, приватні армії. Всього там воюють три приватні підрозділи.
- Росії не вдається захопити Бахмут з травня 2022 року. У Міноборони Британії прогнозують, що росіяни не будуть мати успіху на Бахмутському напрямку через те, що ЗСУ закріпили позиції.