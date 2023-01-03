У Бахмуті загинув майданівець та батько п'ятьох дітей Олег Юрченко

У Бахмуті 2 січня загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. У нього було п'ятеро дітей.

Про загибель Олега Юрченка повідомив екскерівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. З п'ятьох дітей, які були в Юрченка, – четверо неповнолітні.

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Юрченко очолював "один із найскладніших районів" на Луганщині

В'ятрович розповів, що Юрченко був активним в громадському житті, членом Спілки української молоді в Україні та майданівцем.

Після перемоги Майдану пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову захищати її. Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні,

– написав В'ятрович.

Про смерть українського активіста повідомив і голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич.

"В юності – морський піхотинець. Багаторічний активіст СУМ в Україні, адміністратор відомого дому на "ярвалі". Співорганізатор гри "Джура", де був найкращим бунчужним. Активіст всіх можливих наших революцій і Майданів. Відзначений державним Орденом за мужність", – йдеться у його дописі.

За словами Юрія Юзича, Юрченко очолював "один із найскладніших районів" Луганської області.

"Він міг спокійно поїхати за кордон. Але поїхав на фронт. І загинув, як сумівець-воїн про якого співає СУМ у своєму славні. Тихо спи, без тривог, друже", – написав Юзич.

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