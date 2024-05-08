Світан пояснив, завдяки чому вдалося запобігти замаху на Зеленського

СБУ затримала двох полковників Управління держохорони, які готували вбивство Володимира Зеленського, Кирила Буданова та Василя Малюка. Допомогти їм у цьому мали інші завербовані військові, наближені до охорони президента.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що немає нічого незвичного в присутності російських агентів в українських силових структурах. Також вони можуть намагатися управляти певними процесами.

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Структура, яку важко знищити

Річ у тім, що інфільтрація російських або старих радянських КДБешників в українські силові структури відбувалась впродовж останніх 30 років.

КДБ – це структура, яку важко знищити. Вже років 100 вона керує на пострадянському просторі,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Тому дуже важлива якісна робота контррозвідки Служби безпеки України. За останні півтора року вона добре себе показала. Зараз ми побачили її роботу з протидії вже масштабної операції ворога.

Швидше за все підготовка такої операції була пов'язана з інавгурацією Путіна та зі "скрєпними" датами росіян. Останніми днями були заяви від російських правоохоронних органів щодо пред'явлення судових претензій керівництву України. Все це тиск на військово-політичну верхівку України.

"Водночас той факт, що в плануванні цих процесів брали участь офіцери УДО свідчить про те, що росіяни серйозно взялися за цю справу. Проте українська контррозвідка дуже добре спрацювала", – наголосив Роман Світан.

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