Світан пояснив, завдяки чому вдалося запобігти замаху на Зеленського
СБУ затримала двох полковників Управління держохорони, які готували вбивство Володимира Зеленського, Кирила Буданова та Василя Малюка. Допомогти їм у цьому мали інші завербовані військові, наближені до охорони президента.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що немає нічого незвичного в присутності російських агентів в українських силових структурах. Також вони можуть намагатися управляти певними процесами.
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Структура, яку важко знищити
Річ у тім, що інфільтрація російських або старих радянських КДБешників в українські силові структури відбувалась впродовж останніх 30 років.
КДБ – це структура, яку важко знищити. Вже років 100 вона керує на пострадянському просторі,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Тому дуже важлива якісна робота контррозвідки Служби безпеки України. За останні півтора року вона добре себе показала. Зараз ми побачили її роботу з протидії вже масштабної операції ворога.
Швидше за все підготовка такої операції була пов'язана з інавгурацією Путіна та зі "скрєпними" датами росіян. Останніми днями були заяви від російських правоохоронних органів щодо пред'явлення судових претензій керівництву України. Все це тиск на військово-політичну верхівку України.
"Водночас той факт, що в плануванні цих процесів брали участь офіцери УДО свідчить про те, що росіяни серйозно взялися за цю справу. Проте українська контррозвідка дуже добре спрацювала", – наголосив Роман Світан.
Більше про замах на керівництво України
- Контррозвідка та слідчі СБУ розкрили підготовку замаху на Володимира Зеленського, а також Кирила Буданова та Василя Малюка, який готували агенти ФСБ. Здійснити операцію, якою керували з Росії, мали, зокрема, двоє полковників УДО, яких затримали.
- В планах ворога була ліквідація Володимира Зеленського, тому агенти ФСБ шукали у найближчому колі президента військових, які б взяли президента у заручники, а потім вбили. Перед тим виконавець мав стежити за переміщенням особи під охороною та зливати дані росіянам. По будинку, в якому б вона перебувала, ворог планував завдати ракетного удару, після чого атакувати дронами тих, хто залишився б живим.
- Зброю, необхідну для вчинення замаху, виконавцю мав передати полковник УДО. Однак СБУ викрила потенційного виконавця та його "помічників".
- В СБУ та Офісі генерального прокурора повідомили, що замах на керівництво України мав би стати "подарунком" Путіну на інавгурацію, але став провалом російських спецслужб.
- Відомо, що до мережі, яка планувала замах, входили 5 членів. Учасникам "операції ФСБ" повідомлено про підозру у державній зраді та підготовці до терористичного акту. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
- Замах на українське керівництво прокоментував речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив, що це свідчить "аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту". Міллер додав, що США тісно контактують з Україною щодо цього інциденту.