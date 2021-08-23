ФСБ затримала українця в Росії: підозрюють у шпигунстві
Джерело:ФСБ Росії
Федеральна служба безпеки Росії затримала громадянина України в місті Тула. Його нібито спіймали "на гарячому" під час збору засекреченої інформації.
Російські спецслужби заявили, мовляв, українець збирав інформацію про нові зразки зброї та технічної документації до них. Затриманого підозрюють у роботі на українську розвідувальну службу.
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Що загрожує українцю в Росії
"Іноземець за завданням розвідслужб України здійснював пошук працівників російських секретних оборонних підприємств", – мовиться у пресслужбі російської ФСБ.
Українцю інкримінують вербування росіян та отримання від них інформації про розробку в сфері стрілецького озброєння. За фактом шпигунства проти нього відкрили кримінальне провадження.
Чоловікові у Росії загрожує до 20 років ув'язнення за фактом "шпигунства". Слідчі дії тривають.
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Агентура ФСБ в Україні: останні новини
- Служба безпеки викрила 2 співробітників ФСБ 19 серпня. Вони намагалися завербувати офіцера СБУ в Запорізькій області та вивідати інформацію про місцеву атомну електростанцію.
- Іншого російського агента спіймали ще у травні 2020 року на зборі інформації про новітні українські розробки ракетних комплексів. Нещодавно Лисичанський міський суд засудив його до 8 років ув'язнення.
- Контррозвідники СБУ також затримали 12 серпня агента розвідки ФСБ, який їздив у зону проведення Операції об'єднаних сил. За гроші він дізнавався про новітню зброю, місця дислокації та чисельність військ України.