ФСБ затримала українця в Росії: підозрюють у шпигунстві

Федеральна служба безпеки Росії затримала громадянина України в місті Тула. Його нібито спіймали "на гарячому" під час збору засекреченої інформації.

Російські спецслужби заявили, мовляв, українець збирав інформацію про нові зразки зброї та технічної документації до них. Затриманого підозрюють у роботі на українську розвідувальну службу.

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Що загрожує українцю в Росії

"Іноземець за завданням розвідслужб України здійснював пошук працівників російських секретних оборонних підприємств", – мовиться у пресслужбі російської ФСБ.

Українцю інкримінують вербування росіян та отримання від них інформації про розробку в сфері стрілецького озброєння. За фактом шпигунства проти нього відкрили кримінальне провадження.

Чоловікові у Росії загрожує до 20 років ув'язнення за фактом "шпигунства". Слідчі дії тривають.

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