ФСБ знову звітує про затримання українського "шпигуна": нібито збирав дані для України

Росія з часів окупації Криму регулярно порушує права людини на півострові. Нібито через збирання даних для спецслужб України 23 червня ФСБ заявило про затримали жителя Сімферополя.

Він нібито передавав Україні дані про польоти російської авіації. Про це повідомляють російські видання.

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Окупанти знову затримали людину

За попередньою інформацією чоловіка затримали співробітники ФСБ Росії. Вони звинуватили його в зборі даних про польоти російської військової авіації для спецслужб України.

Ба більше, у російській службі переконані, що інформацію нібито "планували використовувати проти безпеки Росії". Ба більше, за даним фактом окупанти вже порушили кримінальну справу за так звану "державну зраду".

Чоловіка вже помістили під варту. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Та на сайті ФСБ Росії цієї інформації ще немає. Також наразі невідомо ім'я та прізвище затриманого чоловіка.

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