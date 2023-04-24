Прирівняв Європу до Росії: посол Китаю заявив про "необмежені" відносини між державами

Західні країни неодноразово засуджували Китай через тісну співпрацю з Росією в розпал війни в Україні. Однак на такі звинувачення Китай знайшов своє виправдання.

Зокрема, посол Китаю в ЄС Фу Конг заявив, що співпраця Пекіна з Європою та іншими країнами є такою ж "необмеженою", як і зв'язки з Росією. Цікаво, що інтерв'ю з дипломатом опублікували одразу після скандальних заяв посла Китаю у Франції Лу Шайє.

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"Питання Європи не повинне прив'язуватись до України"

Посол Фу Конг засудив "спроби" використати китайсько-російські відносини для того, щоб "посіяти розбрат між Китаєм і Європою". Крім того, він заперечив те, що Пекін міг заздалегідь знати про плани Росії здійснити повномасштабне вторгнення та постачав зброю.

Європейська сторона повинна правильно розуміти посилання до відсутності меж. Дружба і співпраця між країнами – нескінченні і не мають бути штучно обмежені. Китайсько-російська співпраця є необмеженою, і те ж саме стосується Китаю та Європи,

– сказав Фу Конг.

Ба більше, він наголосив, що відносини Пекіна та ЄС є багатогранними і вважає, що вони не мають "прив'язуватися до питання України".

Скандальні заяви китайського посла: що відомо