У Фукса в США серйозні проблеми, – Лещенко

Проти олігарха Павла Фукса Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції. Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса Фукс намагався показати себе рятівником.

Олігарх хоче закріпити за собою моральне право визначати, хто далі буде правити містом. Про це у відеоблозі "Чесна політика" повідомив колишній депутат та журналіст Сергій Лещенко.

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За його словами, є чутки, що Арсен Аваков і Фукс вдвох контролюють Ігоря Терехова, розподіливши таким чином сфери впливу та намагаючись зробити його заручником своїх інтересів після обрання мером. Це не входить в плани Банкової – вони б воліли самі його контролювати.

Однак якщо в Україні у Фукса "все в шоколаді", то в Америці – серйозні проблеми,

– наголосив Лещенко.

Він розповів, що американський журналіст-розслідувач Скотт Стедман повідомляв декілька місяців тому, що прокурори Південного округу штату Нью-Йорк підбираються до зв'язків Руді Джуліані з українським олігархом.

РНБО ввела повний пул санкції проти Фірташа 18 червня. Бізнесмен заявив, що відповідні обмеження – це особиста помста секретаря Ради Олексія Данілова. Олігарх заявив, що оскаржуватиме санкції в суді.

Розслідування Джуліані, як відзначив Лещенко, не тільки має статус активного, але і посилюється. Адже слідчі ставили докладні і суттєві питання про лобістські зусилля Джуліані і платежі, зроблені на його адресу з різних українських джерел, зокрема Фукса. Також Фукс став нев'їзним до США, коли почав "наїжджати" на американського лобіста Юрія Ванетіка.

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