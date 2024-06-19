Резерв+ отримав нові функції: речник Міноборони розповів, що змінилося

Тепер у застосунку Резерв+ доступний електронний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу як і паперовий. Його можна надавати при перетині кордону.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив 24 Каналу, що тепер QR-код, згенерований у застосунку, прикордонники розглядатимуть як повноцінний електронний військово-обліковий документ. Раніше були розмови про те, як це найшвидше застосувати.

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"Резерв+ зараз є повноцінним електронним військово-обліковим документом, який дорівнює паперовому", – наголосив речник Міністерства оборони України.

Які ще нові функції з'явилися у Резерв+

Цей сервіс дозволяє державі бачити те, скільки людей можна залучити до захисту України. До того ж у застосунку запущено нову функцію виправлення даних онлайн.

Так, мовиться про тих людей, які є військовослужбовцями, але досі перебувають на обліку з певних причин. Тобто це для тих військових, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".

Або йдеться про тих військовозобов'язаних, чиї дані не було знайдено, і вони отримали таке сповіщення у застосунку.

Таке може статися, наприклад, через те, що була якась помилка в податковому номері або в персональних даних, які підтягувалися з державних реєстрів,

– додав Лазуткін.

Тепер громадянам можна заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Тобто ці питання можна буде розв'язати у чат-боті у режимі онлайн.

Якщо електронний військово-обліковий документ не приймають співробітники ТЦК та СП, у Міноборони просять повідомляти про такі випадки на електронну пошту підтримки застосунку Резерв+ і описати ситуацію, яка виникла.