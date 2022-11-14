Офіційно: хто представлятиме українську делегацію на G20 в Індонезії

Саміт G20 триватиме в Індонезії до 16 листопада. Президент Володимир Зеленський візьме участь у події онлайн.

У коментарі для 24 каналу речник Міністерства закордонних Справ Олег Ніколенко розповів про те, хто представлятиме українську делегацію на G20.

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"Згідно з протоколом, українську делегацію очолює Президент України, який бере участь в саміті онлайн. На Балі фізично присутній посол України в Індонезії (Василь Гамянін – 24 канал), який представляє там нашу делегацію де-факто", – сказав Ніколенко.

Позиція України на G20

Президент Зеленський підготував для країн-учасниць саміту низку важливих політичних меседжів. Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, що мовиться про досягнення миру, світовий контур безпеки після війни, "справжні причини" війни та чому її не можна закінчити дипломатично.

"Зеленський хоче підкреслити, що коли світ слухає Путіна, чи будь-кого з російського політичного керівництва, які говорять, що вони "готові до переговорів", на справі вони до них не готові. Вони пропонують ультимативно визнати російську "перемогу", – зазначив Подоляк.

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