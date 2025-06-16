Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 у Канаді: на якій темі сфокусуються

Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на саміті в Канаді. Президенти, ймовірно, обговорюватимуть кілька важливих для України аспектів.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що для України зараз вкрай важливо зупинити деструктивні процеси, які спостерігаються в американській владі. Наприклад, 20 000 ракет для ППО, призначених для України, було перенаправлено на Близький Схід.

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Про це особисто повідомив очільник Пентагону Піт Гексет, пояснивши своє рішення необхідністю захисту американських громадян у тому регіоні.

Складається враження, що в Україні немає їхніх громадян. Наче те, що відбувається у нас – це щось містечкове, не варте уваги. Тому зараз вкрай необхідна чітка, стабільна позиція керівництва Сполучених Штатів – зокрема президента Трампа,

– сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що це має бути прогнозована та надійна політика. Адже на США зараз дивляться партнери та союзники – як у межах НАТО, так і поза ним.

Важливо! У Канаді відбудеться саміт "Великої сімки". Серед основних тем – зміцнення миру та безпеки. Зокрема, ключовим питанням стане війна Росії проти України. Також учасники зустрічі попередньо обговорять ситуацію на Близькому Сході – зокрема, шляхи запобігання подальшій ескалації конфлікту в регіоні. Президент України зустрінеться з Дональдом Трампом.

Він додав, що наступне важливе питання – фінансова та військова підтримка. Якщо йдеться про скорочення або невиділення допомоги з боку США, то це має супроводжуватися активізацією комерційних контрактів.

Зокрема закупівля американської зброї, особливо систем Patriot та ракет до них. Україна неодноразово заявляла про готовність купувати системи PAC-3, навіть називала конкретні суми – близько 15 мільярдів доларів за 10 комплексів. Європейські партнери також готові фінансово підтримати Україну в закупівлі озброєння.

"Усе це нині є надзвичайно важливим у контексті комунікації з Дональдом Трампом. Також необхідно опрацювати політичний аспект – сформувати спільну, консолідовану позицію щодо дипломатичного треку. Адже поки що виглядає так, що Росія навмисно затягує процес. А Трамп – чи то це його влаштовує, чи він не усвідомлює, що його водять за ніс", – зазначив Чаленко.

Він також додав, що саме Україна найбільше зацікавлена у справжньому мирі. І це, безумовно, збігається з інтересами 47-го президента Сполучених Штатів.