Росіяни істерять про Гаагу: психолог Суббота пояснив "тактику" пропагандистів

У Росії пропагандисти почали говорити про військову поразку в Україні та персональну відповідальність за військові злочини. Вони використовують спеціальну маніпулятивну танку – індоктринація – для ще більшого психологічного впливу на росіян.

Про це 24 каналу розповів психолог Спартак Суббота на прикладі слів російської пропагандистки Ольги Скабеєвої. На думку психолога, Скабеєва використала у своїй промові яскраву психологічну технологію.

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Що сказала Скабеєва?

На російському телебаченні пропагандистка Скабеєва зробила акцент на тому, що в Україні треба всіх знищили, аби не платити репарацій та не нести відповідальності за свої злочини.

Якщо раптом щось відбудеться і наша країна (Росія – 24 канал) не зможе перемогти, то претензії висунуть усім без винятку... Винними будемо усі… Щоб без Гаазьких трибуналів, відкриття кримінальних проваджень, компенсацій, репарацій, щоб нічого цього не було, потрібна така активізація бойових дій, так треба тиснути і давити, щоб вони зверталися до нас для перемовин і встановлення миру,

– істерично заявила Скабеєва.

Розбір слів пропагандистки

Психолог відзначив, що Скабеєва сказала "відповідати будемо всі, а не будуть всі".

Вона розуміє, що є частиною путінського режиму,

– наголосив психолог.

Суббота пояснив, що така модель передачі інформації, яку використала Скабеєва, називається індоктринація. Це передача фундаментальних знань і вірувань у певному напрямку певної держави.

Психолог наголосив, що індоктринація є обов’язковою частиною фашистського режиму.

. Індоктринація – маніпулятивна технологія насильницького втовкмачення людям імперативних ідей без залучення критичного сприйняття та без систематичного вивчення спірних ідей.

Психолог розповів, що в Україні немає такого явища як індоктринація. Бо коли українці сприймають інформацію, то можуть її інтерпретувати по-різному. Також можуть виражати себе у протестах та мають моделі поведінки, спрямовані на реалізацію свободи та народної волі.

Натомість у росіян … індоктринація. Вони кажуть "наш народ", а не "наші люди", бо народ у них безликий,

– сказав Суббота.

Окрім того, психолог відзначив у росіян таке явище, як дихотомія відповідальності, коли вони намагаються перекласти відповідальність за щось на всіх громадян.

Обережно, російські маніпуляції

На думку Субботи, дихотомія відповідальності спостерігалася у колишньому Радянському Союзі, коли жити щасливо хотіли поодинці, а у разі відповідальності – мусили страждати всі.

Це типово радянсько-військова позиція, коли є колективне покарання. У них в менталітеті колективне покарання. … Коли все добре ми одинокі, коли у нас все погано – ми єднаємося. Це нонсенс. Ніяка країна – ані авторитарна, ні велелюбна – не має такого підходу,

– сказав психолог.

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