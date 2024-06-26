Така практика вже була: що чекає на Шойгу та Герасимов, яким видали ордери на арешт
Ексміністру оборони Росії Сєргєю Шойгу і начальнику генштабу Валєрію Герасимову Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт. Вони підозрюються у скоєнні воєнних злочинів в Україні.
Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко сказав 24 Каналу, що це вже п'ятий і шостий ордери на арешт, який видав МКС в Гаазі щодо російських воєнних злочинців. Попередні були видані Владіміру Путіну, дитячому омбудсмену Марії Львовій-Бєловій, а також військовим – Сєргєю Кобилашу та Віктору Соколову.
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Суд може бути і через 20 років
Тепер за найвищим військовим керівництвом Росії закріплений статус воєнних злочинців або підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів.
Це означає, що понад 130 держав мають зобов'язання під час перебування на їхній території цих осіб, заарештувати їх і припровадити до Міжнародного кримінального суду в Гаазі,
– зазначив Павліченко.
Там мають відбутися відповідні слідчі дії щодо розслідування і судового процесу. Коли це відбудеться – неважливо – за 10 чи навіть 20 років. Ці особи в очах цивілізованого світу є злочинцями.
Така практика була вже в минулому. Ціла низка високопоставлених військових чиновників були спочатку оголошені в розшук, потім були притягнуті до відповідальності і засуджені,
– пояснив він.
Йдеться про суд щодо колишньої Республіки Югославії, Руанди. Спираючись на досвід цих судових інститутів був створений Міжнародний кримінальний суд. Він вже понад 20 років здійснює свою роботу з розслідування найтяжчих злочинів у сфері міжнародного гуманітарного права щодо низки держав.
Президенти держав, військовокомандувачі несуть першочергову відповідальність за планування, надання наказів на вчинення конкретних воєнних злочинів, які мають доказовий характер в термінах МКС.
"Тому не виникає сумніву, що Шойгу і Герасімов керували процесами, віддавали накази щодо нападів, які спричинили тяжкі наслідки для цивільного населення, цивільної інфраструктури, створили загрозу енергетичній безпеці України. Відповідно, у діях цих осіб був умисел на завдання цієї шкоди", – підкреслив Олександр Павліченко.
Росіяни, яким МКС видав ордери на арешт
- Ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової були видані 17 березня 2023 року. Вони підозрювані у справі про депортацію українських дітей на підставі насильницької зміни ідентичності. Підтвердженням цього було підписання Путіним указу щодо спрощення набуття українськими дітьми російського громадянства.
- Крім того, ще два ордери на арешт були ухвалені МКС в березні 2024 року щодо командувача дальньою авіацією ПКС Росії Сєргєя Кобилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова. Вони підозрюються в обстрілі об'єктів критичної інфраструктури і завдання надмірної шкоди та страждань цивільному населенню України.