Виникає багато запитань: чому Путін боїться мобілізації

Путін, можливо, хотів би провести нову хвилю мобілізації в Росії. Поки він на це не наважується через одну причину.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що прихована мобілізація в Росії триває. Наразі її не посилюють, хоча, ймовірно, готуються до цього.

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Що відомо про мобілізацію в Росії

Як наголосив Галлямов, посилення мобілізації восени 2022 року призвело до певних антивоєнних настроїв в Росії. Йдеться про представників влади, які виступають за мирні перемовини з Україною. Ці групи, на його думку, існують, але вони є досить пасивними через побоювання репресій.

У 2022 році в Кремлі було сподівання, що війну в Україні вдасться перемогти за допомогою так званої "часткової мобілізації". Цього не вийшло зробити. Тепер вони явно подумують про масштабну мобілізацію. Але бояться масового невдоволення серед людей та того, що ситуація вийде з-під контролю.

Почнуть ставити питання. А куди ділися попередні мобілізовані? Де вони? Коли почнеться нова хвиля мобілізації, буде більше незадоволення,

– вважає Галлямов.

Попри це, видається, що в Росії вже готуються до масштабної мобілізації. Там запровадили багато змін у законодавстві, згідно з якими будуть обмеження для тих, хто проігнорує повістку. Йдеться про заборону виїзду за кордон, обмеження в державних послугах тощо. Також там запровадили електронну повістку.

Зараз складно щось прогнозувати, бо є нові фактори, яких раніше не було. Зараз є дозвіл на удари по території Росії. І як тут будуть діяти – вони, мабуть, самі не знають,

– сказав Галлямов.

Ситуація в Росії: коротко