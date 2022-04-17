Ганебна загибель "Москви": у Кремля одна версія гірша за іншу

1. Для російських державних спікерів і пропагандистів немає хорошої версії загибелі флагманського крейсера "Москва", одна тут гірша за іншу.

2. Якщо це успіх українських Збройних Сил, це військова поразка на морі, подібній до якої Росія не знала з часів російсько-японської війни сто років тому, та й тоді "Варяг" був добровільно затоплений екіпажем.

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Різні версії

3. Якщо крейсер загинув з вини екіпажу, такий ступінь хаосу та розгільдяйства на флагманському кораблі несумісний з уявленнями про ефективність армії та її здатність до перемог.

4. Від того, яка інтерпретація буде обрана, залежить найближче майбутнє російсько-українських переговорів.

5. Якщо вирішать, що корабель потоплений українцями, поновлення переговорів найближчим часом неможливе, оскільки в цьому випадку воно виглядатиме як наслідок великої військової невдачі. Переговори про мир тут будуть пофарбовані в тони компромісу, навіть прохання про пощаду.

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Чи можуть продовжуватися переговори

6. Якщо вирішать, що крейсер загинув внаслідок розгільдяйства, відновлення переговорів у найближчому майбутньому можливе.

7. У будь-якому разі перед переговорами Росія тепер намагатиметься зробити щось грізне, пред'явити якусь воєнну перемогу, щоб спробувати повернутися собі позицію сили, втрачену із загибеллю "Москви" і компенсувати символічні збитки.

8. Це дещо не може бути просто бомбардуванням житлових чи ділових кварталів, таке і якісь бойовики-ісламісти вміють, для армії – це злочин, а не перемога. Щоправда, цей поріг уже перейдено, а перемог без цивільних жертв і руйнувань схоже взяти вже немає звідки.

Але все-таки відповідь на загибель бойового корабля у вигляді знищення цивільних об'єктів не буде символічно рівною, погіршить, а не покращить образ армії, що втратила флагманський крейсер.

9. Парадоксальним чином, партія війни у Росії зацікавлена у цьому, щоб "Москва", нехай неофіційно, вважалася бойовою втратою, за яку треба мстити, а партія переговорів, щоб вона вважалася жертвою недбалості. Вибір основної версії відбувається зараз.

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