Ганебні звички старої політики, – у "Слузі народу" розкритикували Порошенка у суді

У "Слузі народу" прокоментували суд над Петром Порошенком. Нардепи звинувачують політика у тому, що він намагався влаштувати "абсолютно штучний скандал".

Також "слуги" вважають, що Порошенко хотів спровокувати громадянське протистояння. Про це мовиться у заяві президентської політсили.

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У чому нардепи звинувачують Порошенка

У партії переконані, що лідер "Європейської солідарності" хоче уникнути будь-якої відповідальності за власні дії й при цьому заробити політичні дивіденди. Мовляв, ще зовсім нещодавно він закликав усі політичні сили об'єднатися, щоб протистояти російській агресії, а тепер "демонструє поведінку, спрямовану на розкол суспільства".

Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок старої політики. Але не маємо ілюзій, що Порошенко відмовиться від цих звичок,

– наголосили у "Слузі народу".

"Слуги народу" звернулися до колег з "ЄС"

Натомість нардепи закликали представників "Європейської солідарності" не брати участі у політичних виставах. "Прикро, але інший підозрюваний по "вугільній справі", пан Медведчук, продемонстрував більше впевненості у собі й витримки, ніж його давній товариш пан Порошенко", – мовиться у заяві.

"Слуги" попросили партію п'ятого українського президента поважати закон й кожного українця – незалежно від політичних уподобань чи соціального статусу. Вони підкреслили, що це є обов'язком кожного політика, зокрема й Порошенка.

Триває суд над Порошенком: що відомо

17 січня п'ятий український президент прилетів у Київ з Варшави. Порошенко перебував за кордоном упродовж місяць. Політик виїхав туди перед тим, як його викликали у ДБР.

У нардепа заявляли, що в Європі у нього – заздалегідь заплановані зустрічі. При цьому, у ДБР стверджують, що він придбав квитки на літак вже після вручення повістки.

Коли Порошенко проходив в аеропорту паспортний контроль, його зустріли слідчі ДБР. Прикордонники забрали його паспорт. Втім, згодом таки документ повернули.

Після цього нардеп поїхав у Печерський райсуд Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду. Під будівлею суду зібрались кілька тисяч осіб.

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