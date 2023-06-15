У нас зовсім інший ворог, – глава місії України про безпекові гарантії в ізраїльському стилі

Перед надважливим самітом НАТО, який відбудеться незабаром у Вільнюсі, всередині Альянсу точаться дискусії щодо обіцянок майбутнього членства України. При цьому ключові держави-члени попередньо підтримали ідею надання нашій державі гарантій безпеки до набуття членства у НАТО.

Наприкінці травня президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю WSJ заявив, що західні союзники України підтримують безпекову модель за зразком Ізраїлю. Про те, чи розглядає українська сторона такий варіант, в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповіла очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

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В України та Ізраїлю – різні ситуації

Вона зазначила, що оскільки не долучена до процесу безпекових гарантій, їй важко сьогодні предметно відповісти на це запитання. Однак підкреслила, що ситуації, в яких перебувають Ізраїль та Україна – зовсім різні.

Важко порівнювати ситуації, в яких перебувають Ізраїль та Україна, оскільки в нас зовсім інший ворог. Перед нами стоїть величезна держава з ядерним статусом і абсолютно непередбачуваними рішеннями та керівництвом, тому, я думаю, що тут можуть бути різні варіанти,

– сказала Наталія Галібаренко.

Також очільниця місії України при НАТО підкреслила, що сьогодні Україна уже отримує багато речей, які передбачені безпековими гарантіями. Мовиться, зокрема, про постачання озброєння та запровадження санкцій.

При цьому, за її словами, ще потрібно багато речей умовно формалізувати, адже вони "вже де-факто відбуваються". Відтак, щоб побачити в якій формі це відбудеться та коли, на думку Наталії Галібаренко, треба просто почекати.

"Ізраїльський сценарій" приховує небезпеки

Варто зазначити, що хоч Ізраїль є основним союзником США поза НАТО, однак співпраця держав не передбачає надання прямих безпекових гарантій у разі нападу. Відтак, як підкреслив керівник комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, це не зовсім те, що підходить Україні.

Також ще наприкінці травня політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу про низку конкретних недоліків такого сценарію. Він підкреслив, що "ізраїльський сценарій" із гарантіями безпеки від США – це той же Будапештський меморандум, який у результаті ніяк не захистив Україну від нападів Росії.

Зрозуміло, що потрібно шукати якісь гарантії, але не вступати в ті ж "порвані калоші", за які вибачився Білл Клінтон. Ну у нас же були гаранти безпеки уже і потім сказали, що це начебто не гарантії, а синонімічне слово. Начебто це й цукрозамінник, але солодко в роті від цього не стає,

– зазначив Микола Давидюк.

Білл Клінтон, який був одним із підписантів Будапештського меморандуму, уже попросив вибачення за те, що змусив свого часу Україну віддати ядерну зброю. Він сказав, що Будапештський меморандум був помилкою.

Відтак, на думку політолога, такі гарантії є "підставою", за якою ховаються кілька небезпек:

Передусім мовиться про зміну президентів країн-підписантів гарантій безпеки, які після отримання влади можуть відхреститися від цих гарантій. Мовляв, вони не мають до цього жодного стосунку.

Також "ізраїльський сценарій" передбачає надання 39 мільярдів доларів на 10 років. При цьому Україна задля боротьби поти окупантів лише за пів року використала 42 мільярди доларів від Америки. Відтак цей сценарій зменшить фінансування у 20 разів.

Окрім того, Ізраїль є країною, де війна триває постійно. Україні такий варіант не підходить, адже наша держава прагне миру та безпеки.

Також "ізраїльський сценарій" передбачає дозвіл на розробку нелегальної ядерної зброї, про що говорила й колишня прем'єр-міністрка Ізраїлю Горда Меїр.

На думку Олександра Мережка, єдина гарантія – шлях Фінляндії: "Є 5 стаття Північноатлантичного договору – це головна гарантія безпеки – один за всіх і всі за одного. На шляху до вступу до НАТО також потрібні гарантії насамперед з боку ядерних країн. Тобто, по суті, йдеться не про Ізраїль, а Фінляндію".

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