Якщо не європейські миротворці: що все ж таки зможе гарантувати тривалу безпеку Україні

У Франції 27 березня відбувся саміт "Коаліції охочих" за участю представників понад 30 країн. Україна шукає для себе гарантії безпеки в разі, якщо буде підписана угода про припинення вогню.

Гарантією безпеки, якщо миротворчий контингент не буде введений в Україну, може стати велика кількість зброї. Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що самі по собі миротворці не зможуть гарантувати безпеку.

Дивіться також Європа дає задню щодо відправлення миротворців в Україну: з чим може бути пов'язане таке рішення

Яке принципове рішення слід ухвалити ЄС?

У Франції вже лунали заяви про те, що потрібно зняти ембарго на далекобійну та високоточну зброю, щоб Україна могла захищатися не з однією зав'язаною за спиною рукою, а повноцінно. Росія в теперішньому своєму вигляді, як зауважив Жмайло, завжди буде намагатися демонтувати українську державність. Тому ЗСУ потрібне озброєння та допомога партнерів.

Лише зброя, фінансування українського ВПК, підтримка війська. Велика армія України буде актуальною не з миті припинення вогню, якщо таке відбудеться, а допоки існує Росія та її диктатура,

– наголосив Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці розповів, що запаси зброї на європейських складах зменшились та й були не дуже великі, бо впродовж 1990-х, 2000-х років основним ворогом Європи був так званий світовий тероризм. Тоді Росія більше розглядалася як партнер, а не як головний стратегічний супротивник.

Сьогодні ЄС, за переконанням Жмайла, повинен ухвалити принципове рішення. Він зауважив, що країни східного флангу НАТО не воюють, а в Україну, яка у вогні, стягують по всій Європі відносно старі літаки F-16.

Їх нашій державі мають надати в кількості 85 одиниць до 2028 року, в той час, як Румунія, де немає війни, отримає на заміну сучасні літаки F-35. Україні також передають літаки Mirage, які списує армія Франції, яка натомість отримає сучасніші літаки Rafale.

Якщо європейці нарешті відмовляться від ідеї, щоб за гроші з виділеної допомоги купляти собі сучасну зброю, а Україні передавати свій застарілий брухт, за який ми дуже вдячні, тоді наша держава матиме шанс на стійкість,

– озвучив Жмайло.

Якщо Європа, за переконанням Жмайла, перегляне свої критичні запаси, то знайде необхідне озброєння для України. Адже коли запахло смаженим і політика Вашингтону розвернулась на 180 градусів, то знайшлися оперативно 6 мільярдів євро для військової допомоги, і 1,5 мільйона снарядів для української армії.

"Постає запитання, де ж ці снаряди були, що про них не було відомо? Тому тут питання виключно політичне. Треба налагодити оперативнішу логістику", – підсумував Жмайло.

Зазначимо, політолог Володимир Фесенко озвучив, що дійсно може стати гарантією безпеки для України. Він переконаний, що тих гарантій, які Україна хотіла б отримати – не буде. Він поставив під сумнів, що стосовно України може бути застосована 5 стаття договору НАТО, а миротворчий контингент, про який говорять Макрон і Стармер, ймовірніше варто розцінювати як символічні сили стримування.