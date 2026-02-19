Україні не обіцяють, що Росія не нападе знову: Зеленський наполягає на гарантіях
- Володимир Зеленський наполягає на необхідності сильних гарантій безпеки для України через загрозу з боку Росії.
- Президент України підкреслив, що навіть США не можуть повністю гарантувати захист від можливого повторного нападу Путіна.
Володимир Зеленський наполягає на сильних гарантіях безпеки після завершення війни. Він вважає, що наразі ніхто не може обіцяти Україні, що Росія не розпочне нову агресію.
Про це президент України розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.
Дивіться також Чи довіряє Зеленський Трампу: президент дав відверту відповідь
Чи достатньо гарантій, які пропонують Україні?
Зеленський стверджує, що США є сильним партнером, а Трамп – "могутнім президентом". Однак вони не дають абсолютної впевненості Україні, що російський диктатор Путін не нападе на Україну знову.
Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову,
– пояснив президент України.
Тому лідер держави підкреслив, що Україна потребує сильних безпекових гарантій. Йдеться в тому числі про готовність світу або деяких країн відповісти Росії у разі нової агресії.
Безпекові гарантії для України: що відомо?
За даними джерел NYT, на переговорах у Женеві Україна та Росія обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі. В такому разі її не контролюватиме жодна зі сторін.
Раніше президент Зеленський на виступі у Мюнхені казав, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30 – 50 років, а не на 15. Тоді українська делегація зустрічалась із сенаторами, щоб переконати їх продовжити термін гарантій.
Також лідер України пропонував президенту США Трампу три кроки, які можуть зупинити агресію Росії: гарантії безпеки, відбудову країни та прямий тиск на Росію.