Унікальна безпекова угода: як Японія може допомогти Україні у війні з Росією

Україна та Японія 13 червня підписали безпекову угоду під час проведення саміту "Великої сімки". Вперше була укладена угода з гарантії безпеки із країною, що не є членом НАТО.

Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що Японія представляє Тихоокеанський регіон, який достатньо віддаленим від російсько-української війни. Проте вона має власний досвід нерозв'язаних територіальних питань з Росією.

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Готується до війни

У Японії склалася виняткова ситуація, адже в цій країні немає армії. Вона має власні сили самооборони, на утримання яких витрачаються дуже великі кошти. Їхній бюджет більший, ніж витрати на оборону багатьох країн НАТО.

Проте японці свідомо відмовляються від війни як засобу з'ясування міждержавних суперечок. Водночас до війни Японія готується, адже у них не дуже стабільний регіон.

Також Японія – високотехнологічна країна, яка дуже сильно може нам допомогти з огляду розвитку різноманітних технологій, частину з яких можна буде використовувати в оборони. Це дуже важливо, тому що нові розробки у сфері, наприклад, виробництва дронів або IT-систем є важливими для України,

– підкреслив політолог.

ЗСУ є абсолютним лідером щодо впровадження подібних новацій. Тому Японія може нам допомогти, наприклад, у роботизації війни, адже є лідером розвитку роботизованих систем.

Відкриваються додаткові механізми

"Існує ще один важливий нюанс, який робить Японію унікальною: вона де-факто продовжує перебувати у стані війни з Росією. Оскільки вона не підписала договір з Радянським Союзом, Росія, як його спадкоємиця, має спірні території з Японією. Проте вони є спірними тільки в розумінні росіян. Для нас чітко зрозуміло, це території Японії, які тимчасово окупувала Росія", – наголосив Рейтерович.

Це робить, на його думку, підписання такої угоди з Японією дійсно унікальним явищем, тому що ця країна також потерпає від наслідків агресії Радянського Союзу – Росії. Також вона має території, які є тимчасово окупованими. Причому окупація продовжується аж з 1945 року.

Завдяки цьому для України відкриваються додаткові механізми пошуку шляхів виходу з теперішньої ситуації з використанням досвіду Японії.

Коли така країна підписує безпекову угоду з Україною, зауважив політолог, дуже багато держав, що посідають нейтральну позицію, роблять відповідні висновки. Якщо навіть Японія, яка дуже обережно ставиться до будь-яких питань війни, підтримує Україну, тоді ситуація дуже є однозначною і зрозуміло, хто є агресором. Тому потрібно робити все можливе, щоб війна закінчилась на умовах справедливого миру для України.

"В сукупності такі угоди, от як з Японією, окрім потужної фінансової складової (Токіо в межах угоди виділить Києву 4,5 мільярда доларів США), також стимулюють інші країни, зокрема Тихоокеанського регіону, активніше допомагати Україні та приєднуватися до подібних угод", – наголосив Ігор Рейтерович.

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