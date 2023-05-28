Це підстава, – Давидюк пояснив, які небезпеки приховує "ізраїльський сценарій" для України

Захід розглядає ймовірність надати Україні гарантії безпеки замість членства в НАТО. За основу можуть взяти "ізраїльський сценарій". Проте він має низку конкретних недоліків, з якими Україна не зможе погодитись.

Про це 24 Каналу розповів Микола Давидюк – політолог. За його словами, "ізраїльський сценарій" – це той же Будапештський меморандум, який ніяк не захистив Україну від нападів Росії. Крім того, у пропонованих гарантіях безпеки є низка небезпек, що не допоможуть Україні жити мирно.

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Пастка, а не гарантії безпеки

У виданні WSJ нещодавно повідомили, що американці та інші союзники начебто не розглядають швидкого вступу України до НАТО. Натомість пропонують такий собі "цукрозамінник" – ізраїльський варіант із гарантіями безпеки від США. Після цього ж з'явилось повідомлення від МЗС Франції, що Париж також готовий надати Україні гарантії безпеки.

Зрозуміло, що потрібно шукати якісь гарантії, але не вступати в ті ж "порвані калоші", за які вибачився Білл Клінтон. Ну у нас же були гаранти безпеки уже і потім сказали, що це начебто не гарантії, а синонімічне слово. Начебто це й цукрозамінник, але солодко в роті від цього не стає,

– зазначив Микола Давидюк.

Білл Клінтон, один із підписантів Будапештського меморандуму, попросив вибачення за те, що змусив Україну віддати ядерну зброю і сказав, що Будапештський меморандум був помилкою. "Ізраїльський сценарій" – це, власне, щось якраз дуже схоже до Будапештського меморандуму.

"Це підстава. Не розумію, хто може вести ці переговори, для чого вони. Я бачу в цьому виключно пастку. Сам Клінтон каже "не лізьте сюди". Після цього у нас було дві війни – то яка ще гарантія безпеки?", – підкреслив політолог.

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Нелегальна ядерна зброя та інші "підводні камені"

Давидюк назвав кілька небезпек, які ховаються за ізраїльським варіантом.

Зміна президентів країн-підписантів гарантій безпеки. Нові лідери можуть прийти до влади й сказати, що не мають до цього жодного стосунку.

гарантій безпеки. Нові лідери можуть прийти до влади й сказати, що не мають до цього жодного стосунку. "Ізраїльський сценарій" передбачає 39 мільярдів доларів на 10 років. Україна за пів року використала 42 мільярди доларів від Америки на війну з Росією. Це зменшення фінансування у 20 разів.

Україна за пів року використала 42 мільярди доларів від Америки на війну з Росією. Це зменшення фінансування у 20 разів. Ізраїль – країна, де війна триває постійно. Натомість Україна прагне миру та безпеки, аби розвивати свою культуру, бізнес та рівень життя. Неможливо це робити, коли кожну ніч над містами літають ракети.

Натомість Україна прагне миру та безпеки, аби розвивати свою культуру, бізнес та рівень життя. Неможливо це робити, коли кожну ніч над містами літають ракети. "Ізраїльський сценарій" також передбачає дозвіл на розробку нелегальної ядерної зброї. Зокрема, в ізраїльській пустелі є відведене місце для її зберігання. Про це говорила й колишня прем'єр-міністрка Ізраїлю Горда Меїр.

Хоч дехто заявляє про те, що це лише конспірологічна теорія, можна навести приклад, який це підтверджує.

Чому Іран при своїй великій території, великій армії та військових технологіях, ще не знищив Ізраїль? Штатів він не боїться, давайте відверто. Відповідь проста – Іран боїться нападати на Ізраїль по одній простій причині, яку зараз і хочуть вирішити. За що зараз санкції накладають на Іран? За те, що він розробляє ядерну бомбу,

– наголосив Давидюк.

Він додав, що у цьому випадку, якщо Україну штовхають до "ізраїльського сценарію" – варто готуватись і до такого розвитку подій. Якщо ж такого не пропонують Україні – тоді це не є варіантом Ізраїлю.

"Варто зрозуміти ще одну річ – як з нас знову сміятимуться і підтверджувати те, що ми начебто "тупа примітивна колонія", тому що не змогли розкусити цього троянського коня", – заявив політолог.

Звісно, Україні потрібні гарантії безпеки, проте вони справді мають працювати. Прикладом може слугувати й військовий протекторат. Тобто альтернативою вступу НАТО може бути захист України 5 Статтею Статуту Північноатлантичного альянсу про колективний захист.

Альтернатива вступу до НАТО: що відомо