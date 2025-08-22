Про це він заявив під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в п'ятницю, 22 серпня, передає 24 Канал. Гарант укотре нагадав – саме росіяни напали на Україну.

Що заявив Зеленський 22 серпня?

На пресконференції запропонували двоетапний план гарантій безпеки для України, що включає мирну угоду та додаткові заходи безпеки від США та Європи. Окрім того, Зеленський прокоментував гарантії, які хоче Росія.

Я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого? Тому для мене це поки що незрозуміло, у чому зміст реальний…

– зазначив президент.

Нагадаємо, напередодні Лавров заявив, що обговорювати гарантії безпеки без Росії це "шлях в нікуди". Окрім того, він підкреслив роль Москви та Китаю як ключових учасників домовленостей щодо безпеки України.

