Гарантію збереження життя цинічно порушили: рідні захисників "Азовсталі" звернулись до світу

Рідні захисників "Азовсталі" звернулись до міжнародної спільноти після того, як українських полонених вбили в Оленівці. Вони зазначили, що всі зобов'язання, які взяла на себе москва, вона знову цинічно порушила.

Близькі оборонців Маріуполя нагадали, в яких важких умовах відбувався захист міста. А 29 липня понад 50 українських героїв жорстоко вбили в колонії в Оленівці.

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Воїни виконали усі завдання командування

Впродовж 85 днів у надскладних умовах, без достатньої кількості їжі, води, медикаментів, тримали оборону міста і відтягували на себе найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Усі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі,

– мовиться у зверненні.

Оборонців Маріуполя вивели з "Азовсталі" з 16 по 20 травня – за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Саме ці організації, наголосили рідні, були гарантами життя і здоров’я воїнів. Ба більше і росія взяла на себе зобов'язання щодо збереження життя та здоров’я українських захисників.

росія – держава-терорист, – рідні оборонців Маріуполя

росія – держава-терорист, яка діє всупереч міжнародному гуманітарному праву, ігнорує міжнародні норми у галузі прав людини, здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид українського народу,

– сказали близькі полонених.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулась з проханням підтримати Україну та засудити воєнні злочини держави-агресорки.

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Червоний Хрест повинен мати негайни доступ до полонених

У зверненні мовиться, що МКЧХ, згідно зі своїм мандатом, повинен мати негайний доступ до військовополонених та з'ясувати, який їхній фізичний та психологічний стан. ООН та Червоний Хрест мають відреагувати на теракт, який здійснила росія, а також відправити своїх представників в Оленівку.

Теракт росіян в Оленівці: останні новини

У колонії в Оленівці, де утримували українських полонених, загинули близько 50 оборонців Маріуполя, ще понад 70 дістали поранення.

росіяни цинічно брешуть, що це начебто ЗСУ "обстріляли Оленівку з HIMARS". Жодних доказів цьому, звісно, нема.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець каже, що це – не що інше, як теракт. А росія є порушником усіх Женевських конвенцій.

Експерти Інституту вивчення війни кажуть, що версія росії неправдоподібна, натомість українська – що вибух був всередині бараку – схожа на правду.

Дізнайтесь у відео – теракт в Оленівці планували ще 5 червня: