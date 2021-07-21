Процес у глухому куті, – Гармаш сказав, чому США не долучаться до переговорів щодо Донбасу
Джерело:24 канал
Заступник глави адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак заявив, що Росія не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу. Але це навряд чи можливо.
Країна не готова долучатися до процесу, який не має розвитку. Таку думку в ефірі 24 каналу представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
До теми Кремль пригрозив Україні втручанням у разі повернення Донбасу силою
США не долучиться до переговорів щодо Донбасу
За його словами, США не дуже прагнуть долучитися до переговорів щодо Донбасу, поки не буде досягнуто попередніх домовленостей.
Тим паче поки що процес у глухому куті – і в мінському, і в нормандському форматах. США не має сенсу долучатися до тупикового процесу,
– сказав Гармаш.
На думку представника у ТКГ, на жаль, приєднання США до нормандського формату, принаймні, в серйозній формі, не буде.
Обговорення Нуланд і Козака
"Ймовірно, що всі ці питання наразі обговорюють неформально Нуланд і Козак у своїх консультаціях, які вони не приховують", – додав Гармаш.Нагадаємо!
Гармаш сказав, чи долучиться США до переговорів: дивіться відео
США у переговорах щодо Донбасу: коротко
- Президент Джо Байдена запросив українського лідера Володимира Зеленського у Білий дім. Стало відомо, що однією з тем їхньої зустрічі буде залучення США до переговорів щодо Донбасу.
- У Міністерстві закордонних справ Росії теж допустили таку можливість.
- За словами очільника МЗС Сергія Рябкова, що це буде ймовірно тільки тоді, коли США у нормандському форматі "змушуватиме" Київ виконувати мінські зобов'язання.
- Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вітає таку ідею. Він вважає, що Німеччині та Франції наразі бракує твердості і послідовності.