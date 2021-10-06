Гарно ставлюсь до дешевих подарунків, – Разумков про відставку напередодні дня народження

Дмитро Разумков заявив, що абсолютно нормально ставиться до відставки з посади голови Верховної Ради, яка може відбутися напередодні його дня народження.

Про це народний депутат повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Гарно ставлюся до подарунків"

Дійсно, це (відставка – 24 канал) буде відбуватися напередодні мого дня народження. Я гарно ставлюся до подарунків, особливо до дешевих,

– сказав спікер.

"Якщо ми говоримо про подарунки на день народження, дивіться, я абсолютно нормально до цього ставлюся, могли б і 8 жовтня проголосувати, теж було б непогано", – додав Дмитро Разумков.

Відставка Разумкова: що відомо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 30 вересня повідомив, що фракція "Слуги народу" ініціювала його відставку.

Давид Арахамія доручив видати підписні листи для відкликання спікера.

Зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади 4 жовтня. Того ж дня й запустили процедуру.

Сам Разумков заявив, що це неможливо зробити протягом 4 – 8 жовтня. Мовляв, має відбутися перевірка підписів, а регламент вже погоджений.