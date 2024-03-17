Гасили понад добу: росіяни відзвітували про ліквідацію пожежі на НПЗ у Самарській області
Через добу після атаки на нафтозавод у Сизрані росіяни врешті-решт змогли ліквідувати пожежу. Там був приліт в установку з перероблення нафтопродуктів.
За даними російських ЗМІ, удар по НПЗ стався близько 06:00 за місцевим часом – тобто о 5 годині за київським. Пожежу на іншому нафтозаводі, який атакували тієї ж ночі, вдалося загасити нібито за пів години.
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Пожежа на НПЗ
Зранку 17 березня об 7:42 російські ЗМІ повідомили, що пожежу на нафтозаводі у Сизрані було ліквідовано. Зазначимо, що безпілотники атакували російський НПЗ ще вночі 16 березня. Тобто надзвичайники гасили загоряння понад добу.
В результаті атаку сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів. Губернатор Самарської області заявив, що внаслідок атаки постраждалих чи загиблих немає. Атаки на інші об'єкти нібито вдалося відбити.
Окрім НПЗ у Сизрані, дрони атакували ще два об'єкти ворога у регіоні. Повідомляється, що атака на три нафтопереробні заводи "Роснєфті" у Самарській області стала наслідком роботи СБУ. Сумарно три заводи переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, а це – майже 10% всієї нафтопереробки Росії.
Вибухи у Росії
- Вибухи у російських містах вже стали буденністю та відбуваються регулярно. Зокрема, вночі 17 березня невідомі безпілотники намагалися вразити об'єкти у столиці Москви, і в Ростовській, Бєлгородській, Калузькій і Ярославській областях. Росіяни повідомили, нібито всі атаки було відбито.
- Однак місцеві писали, що в аеропорту "Домодєдово", що у Московській області, зафіксували пожежу. Місцева влада стверджує, що вночі вдалося збити 1 безпілотники над регіоном. В аеропорту "Домодєдово" після нічних "пригод" введені обмеження на приліт та виліт літаків.
- Окрім цього, невідомі дрони дісталися до Слов’янська-на-Кубані. Там пролунали щонайменше шість вибухів. Безпілотники атакували нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ ЕКО", що входить в п'ятірку найбільших у краї.