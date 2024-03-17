Гасили понад добу: росіяни відзвітували про ліквідацію пожежі на НПЗ у Самарській області

Через добу після атаки на нафтозавод у Сизрані росіяни врешті-решт змогли ліквідувати пожежу. Там був приліт в установку з перероблення нафтопродуктів.

За даними російських ЗМІ, удар по НПЗ стався близько 06:00 за місцевим часом – тобто о 5 годині за київським. Пожежу на іншому нафтозаводі, який атакували тієї ж ночі, вдалося загасити нібито за пів години.

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Пожежа на НПЗ

Зранку 17 березня об 7:42 російські ЗМІ повідомили, що пожежу на нафтозаводі у Сизрані було ліквідовано. Зазначимо, що безпілотники атакували російський НПЗ ще вночі 16 березня. Тобто надзвичайники гасили загоряння понад добу.

В результаті атаку сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів. Губернатор Самарської області заявив, що внаслідок атаки постраждалих чи загиблих немає. Атаки на інші об'єкти нібито вдалося відбити.

Окрім НПЗ у Сизрані, дрони атакували ще два об'єкти ворога у регіоні. Повідомляється, що атака на три нафтопереробні заводи "Роснєфті" у Самарській області стала наслідком роботи СБУ. Сумарно три заводи переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, а це – майже 10% всієї нафтопереробки Росії.

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