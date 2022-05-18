Гаубиці вже нищать ворога на передовій, – Веніславський розповів про допомогу США для України

США надали Українім майже сотню гаубиць М-777, щоб допомогти вигнати російських окупантів з нашої території.

Зброя вже прибула, за виключенням однієї одиниці. Більша частина вже вирушила на передову, де й допомагає нашим військовим. Про це 24 каналу сказав народний депутат та член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський.

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За його словами, наразі є питання щодо схвалення пропонованої Україні допомоги у 40 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки. Однак попередні транші, які виділив американський уряд – уже затвердив Конгрес. Їх витрачають на ті зразки озброєння, які зараз для України є найбільш необхідними.

Ми вже отримали значну кількість відомих гаубиць М-777. Вони вже не просто потрапили на передову, а й просто зараз нищать ворога,

– розповів Веніславський.

Тому, як він додав, можна говорити про те, що програма допомоги Україні реалізовується і без ленд-лізу. А з моменту отримання чергового траншу від уряду США ці постачання лише збільшуватимуться.

Ба більше, тоді буде змога більш оперативно розв'язувати питання щодо потрапляння зброї від виробників безпосередньо нам.

Що відомо про допомогу Україні від США