Ротації російських військ постійно супроводжуються мародерством і залякуваннями, – Гайдай

Росіяни продовжують мобілізовувати чоловіків на тимчасово окупованій Луганщині. Вони силою та обманом затягують їх до російської армії.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – ексголова Луганської ОВА. За його словами, окупанти виселяють із власних осель людей, які не виїхали.

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Мобілізація на Луганщині триває

Сергій Гайдай наголосив, що всі наративи про те, що Росія припинила мобілізаційні процеси – це все брехня.

"Це виключно країна фейків і брехні суцільної", – пояснив він.

За його словами, так само активно триває мобілізація і в Луганській області.

Зараз же маски скинуті повністю, тобто ніхто вже не агітує за руській мір чи ще за щось. Просто у вигляді, напевно, навіть більш такому репресивному хапають чоловіків і відправляють на фронт,

– розказав він.

Гайдай повідомив, що ситуація там вкрай важка, тому що всі побачили, що таке російська армія і що ховається за її ідеологією.

"У них ешелони з фур стоять з цифрами 200, яких вивозять з території. Ситуація достатньо депресивна", – переконаний він.

Також не меншає і кількість російських військових з відірваними кінцівками та з важкими пораненнями.

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Окупанти поводять себе ганебно

Сергій Гайдай зауважив, що мобілізація проводиться щоразу, коли нові підрозділи з новомобілізованих чи кадрових військових закінчуються.

"Кожного разу, коли нові приїжджають, починається ще одна чергова хвиля репресій: перевіряються і телефони, і будинки", – розповів він.

За його словами, це все робиться ще й заради наживи, бо мародерство процвітає. Росіяни крадуть те, що не встигли забрати їхні попередники.

Також вони намагаються виселяти українців зі своїх же осель. Якщо ті не погоджуються, то живуть разом із ними і потім їх все одно обкрадають.

Щоразу перед ротацією окупанти особливо лютують.

Навіть перекривають населені пункти на в'їзд та виїзд, не дають можливості пересуватися, тому що дуже бояться, що місцеве населення буде допомагати ЗСУ,

– повідомив він.

До того ж росіяни бояться "бавовни", яка вже набула статусу регулярності.

"І вони репресивні дії постійно відновлюють, продовжують і не зупиняються на цьому, тому й в місцевих постійні проблеми через ротацію нових підрозділів російсько-окупаційних військ", – зосередив увагу Гайдай.

За його словами, російські військові поводять себе ганебно.

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