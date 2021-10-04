Газова криза в Європі: Кулеба закликає обговорити "Північний потік-2" у нормандському форматі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає за обговорення в нормандському форматі питання про "Північний потік-2". На його думку, воно безпосередньо пов'язане з воєнною безпекою України й ситуацією на Донбасі.

Міністр МЗС розповів в інтерв'ю, що під час зустрічі важливо обговорити військову безпеку України та ситуацію в зоні ООС.

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Перемовини в нормандському форматі обговорюють радники світових лідерів

Кулеба зауважив, що наразі переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників лідерів. Так, після візитів Ангели Меркель до Москви та Києва відбулося два раунди консультацій, дві відеоконференції.

Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів,

– зауважив міністр.

Він зазначив, цей саміт готова провести Ангела Меркель ще в статусі канцлера Німеччини.

Газова криза створена в ручному режимі

Глава МЗС зазначив, що газову кризу створили в ручному режимі, "тому люди розуміють, що це не якась сукупність факторів, які зійшлися, і треба вирішувати цей клубок". Як Кулеба пояснює, газова криза впливає на безпекову ситуацію і в Україні, і в Європі загалом.

Усі розуміють джерело кризи, як вона була створена. Очевидно, в Європі є думка, що буде знайдено рішення з Росією і питання стабілізується. Тому що навіть у найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все-таки їх "кине" і заморозить будинки, фабрики та заводи,

– заявив глава МЗС.

Він не виключає, що проблеми "нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загальної енергетичної світової кризи".

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Чи працює "Північний потік-2"

Зазначимо, що "Північний потік-2" ще не запустили. І коли газ піде російським трубопроводом, наразі невідомо.

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