Все зіграло проти планів Путіна, – Жданов про газовий шантаж Росії та запаси Європи
За повідомленнями ЗМІ, газову війну з Європою Кремль програє. Європейці за минулий рік навчилися енергозберіганню. Хоча влітку Владімір Путін лякав їх, що без російського газу вони замерзнуть і проситимуть його на колінах – дайте газу.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що м'яка зима в поєднанні з режимом економії зіграли проти планів Росії заморозити Європу.
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Він розповів, що менше за інших – мінус 7 – 8% російського газу заощадили дві провідні промислові держави Європейського Союзу – Німеччина і Франція.
Зокрема через зниження вироблення на французьких ядерних станціях і німецьких вітряках. Завдяки цьому такий малий відсоток зниження споживання,
– наголосив експерт.
За його словами, Італія заощадила – мінус 18%. У минулих роках Італія мала 40% російського газу у загальному споживанні в країні.
"Якщо мінус 18%, то частка споживання італійцями російського газу знизилась дуже значно", – вважає він.
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Попит на російський газ різко зменшується
Жданов зауважив, що Нідерланди заощадили мінус 16%, Іспанія – мінус 23% від об'єму російського газу, який ці країни споживали раніше. Ці країни практично втримали темпи позбавлення залежності від російського газу, які були в листопаді.
Також він підкреслив, що Велика Британія, яка не входить до складу Європейського Союзу, зважаючи на особливості місцевого енергоринку, скоротила лише на 3% споживання російського газу. Вочевидь Великій Британії виявилось важко позбутися російського газу.
"Однак скорочення споживання російського газу триває, внаслідок чого попит на нього на ринку різко зменшується. І відповідно Росія з кожним днем буде більше недоотримувати валюти за продаж своєї сировини", – резюмував Олег Жданов.
Як Європа позбавляється російського газу: останні новини
- Плани російського диктатора Володимира Путіна дотиснути Європу за допомогою енергетичної зброї провалились. Допомагають теплі погодні умови та альтернативні джерела.
- На ринку газу в Європі відбуваються серйозні зміни. Ціни на сировину у Європі продовжують падати. Ба більше, цей показник уже повернувся до рівня, який фіксували у середині лютого 2022 року. Ця ситуація отримала новий розвиток на початку цього січня.
- Росія тривалий час використовувала газ, як інструмент впливу, шантажу та посилення залежності. Німеччину попереджали, що це небезпечно, але там не вірили в те, на що здатна Росія.