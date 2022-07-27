Як газовий шантаж росії викликав прозріння в Європі

Не дивлячись на поступки в санкціях з боку ЄС, росія лише посилила свій шантаж Європи, знову обмежуючи постачання газу.

Відтак, в Євросоюзі 26 липня екстрено прийняли рішення про скорочення споживання газу вже цієї зими. Ба більше, вже обговорюють й новий пакет санкцій, що стосуватиметься газового ембарго, хоча до цього європейці не хотіли йти на такий крок. Про це розповів ведучий Олексій Печій на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу.

До теми кремль намагався приховати грандіозний програш, але виказав розпач

За його словами, разом з газовим шантажем відбулося й прозріння Європейського Союзу. Адже там вже відверто заявили, що це – не шантаж, а торговельна війна, оголошена москвою.

До того ж російський "газпром" не просто продовжив шантаж "Північним потоком – 1", а й намагається привезти до аварії в українській газотранспортній системі. Тому в Києві впевнені, що єдина адекватна відповідь росії – це вдарити у відповідь.

Догодити кремлеві в європейців не вийшло

ЄС до останнього намагався задобрити кремль, аби там не скорочували постачання газу, але, як ми з вами прекрасно знаємо, чим більше ти йдеш на поступки бандиту, тим більше він нахабніє. Так сталося і цього разу,

– заявив журналіст.

Напередодні, 26 липня, на Лондонській біржі ціна газу в Європі знову побила рекорди. Тепер 1000 кубометрів газу у Європі коштує 1900 доларів, а ще на початку вчорашнього дня ціна складала 1735 доларів. І це ще не межа.

Причиною такого подорожчання став черговий шантаж з боку кремля. Усі пам'ятають, як Німеччина наполягала на поверненні росіянам газової турбіни Siemens, що опинилася на ремонті в Канаді та яку через санкції Канада не хотіла повертати.

"Україна весь час виступала проти повернення цієї турбіни, бо це порушувало б санкції. Мовляв, якщо ви вже прийняли такі обмеження, то, мабуть, повинні їх дотримуватися", – каже Печій.

Але кремль все ж використав цю ситуацію, щоб шантажувати Європу. Як розповідали в російському "газпромі", турбіна була вкрай необхідна для нормальної роботи "Північного потоку – 1".

Попри те, що експерти, і навіть Міністерство енергетики Німеччини запевняли, що відсутність цієї турбіни ніяк не впливає на роботу газопроводу, бо вона є резервною та не залучена до роботи, кремль вирішив маніпулювати цим фактом, знизивши постачання газу в Німеччину спершу на 40%, а потім і на 60%.

Це дуже болюче відбилося на Німеччині, яка не встигла наповнити свої газові сховища, тож уряд Шольца почав практично благати Канаду повернути турбіну росії. Попри протест України, канадці врешті-решт відправили турбіну до Німеччини, а звідти вона мала потрапити до рук росіян.

Тепер турбіна не потрібна росіянам

"Україна неодноразово запевняла, що росія нахабнітиме більше, якщо хоч трішки піти їй на поступки. І коли Канада сказала, що повертає турбіну, наступного ж дня, 11 липня, росія повністю зупинила прокачку газу через "Північний потік – 1", нібито знову проводячи якийсь ремонт", – наголосив ведучий.

Ремонт оголосили на 10 днів, протягом яких усі гадали, чи відновить росія хоч якесь постачання газу, коли це термін збіжить. На диво, 21 липня, вона це зробила, але знову ж лише на 40% від повної потужності "Північного потоку – 1".

Німці трішки видихнули, але вже за 5 днів російський "газпром" заявив, що з 27 липня обсяги прокачування газу через "Північний потік – 1" складатимуть лише 20% від загальної потужності.

У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) "газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова",

– заявили в росії.

Простими словами, росіяни заявили, що у них не працює ще одна турбіна Siemens, яку також потрібно терміново ремонтувати. Але тут є напрочуд цікаві нюанси:

росія прокачує через "Північний потік – 1" саме 20%, бо це максимальний мінімум – якщо вони знизять обсяг більше, доведеться взагалі зупиняти трубу,

росія не хоче забирати першу турбіну Siemens, про яку так клопотали німці, і яку Канада погодилася відправити до Європи.

Саме другий факт має привести до тями уряд Шольца. Компанія Siemens Energy повідомила, що турбіна готова до доставки на компресорну станцію "Портова", де "Північний потік – 1" починає свою роботу на Європу. Перед цим "газпром" має надати митні документи для передачі, але він цього не робить.

У компанії відзначають, що транспортування турбіни може початися негайно, оскільки влада Німеччина надала Siemens Energy всі необхідні документи для експорту в росію ще на початку минулого тижня.

Але тепер росія не хоче просто так забирати цю турбіну. Тут починається новий поворот шантажу,

– сказав Печій.

Повний стрім з Олексієм Печієм на 24 каналі: дивіться відео