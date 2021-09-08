"Газпром" запустить "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, – Bloomberg

Російський "Газпром" уже скоро може розпочати транзит газу до Німеччини через "Північний потік-2". За даними ЗМІ, це може статися уже 1 жовтня 2021 року.

Дата початку транзиту газу тепер фактично залежить від німецького регулятора. Російська компанія зацікавлена в тому, щоб запустити газопровід чимшвидше.

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У "Газпромі" поки цього не коментують

Представники російського "Газпрому" не дали жодних коментарів щодо інформації про запуск "Північного потоку-2". Однак журналісти вже встигли охрестити можливий транзит газу "перемогою Ангели Меркель", яка всупереч США виступала за будівництво газопроводу.

Зараз будівництво "Північного потоку-2" фактично завершене. Залишилося зістикувати німецьку та данську секції та провести певні налагоджувальні роботи.

Запуск "Північного потоку-2": головне

Росія фактично завершує будівництво газопроводу, яким транспортуватиме газ до Німеччини в обхід України. Це загрожує нашій країні збитками.

У липні 2021 року президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель підписали угоду, яка фактично розблокувала будівництво "Північного потоку-2", яке було заморожене через санкції США.

В українському "Нафтогазі" впевнені, що Росія використовуватиме газ як зброю проти України, що підриває нашу безпеку.

Під час переговорів у Вашингтоні Джо Байден та Володимир Зеленський порушили питання російського газопроводу. За словами президента України, він отримав "деякі гарантії".