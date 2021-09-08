"Газпром" запустить "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Російський "Газпром" уже скоро може розпочати транзит газу до Німеччини через "Північний потік-2". За даними ЗМІ, це може статися уже 1 жовтня 2021 року.
Дата початку транзиту газу тепер фактично залежить від німецького регулятора. Російська компанія зацікавлена в тому, щоб запустити газопровід чимшвидше.
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У "Газпромі" поки цього не коментують
Представники російського "Газпрому" не дали жодних коментарів щодо інформації про запуск "Північного потоку-2". Однак журналісти вже встигли охрестити можливий транзит газу "перемогою Ангели Меркель", яка всупереч США виступала за будівництво газопроводу.
Зараз будівництво "Північного потоку-2" фактично завершене. Залишилося зістикувати німецьку та данську секції та провести певні налагоджувальні роботи.Зверніть увагу! Напередодні голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський газопровід запрацює уже через декілька днів.
Запуск "Північного потоку-2": головне
- Росія фактично завершує будівництво газопроводу, яким транспортуватиме газ до Німеччини в обхід України. Це загрожує нашій країні збитками.
- У липні 2021 року президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель підписали угоду, яка фактично розблокувала будівництво "Північного потоку-2", яке було заморожене через санкції США.
- В українському "Нафтогазі" впевнені, що Росія використовуватиме газ як зброю проти України, що підриває нашу безпеку.
- Під час переговорів у Вашингтоні Джо Байден та Володимир Зеленський порушили питання російського газопроводу. За словами президента України, він отримав "деякі гарантії".