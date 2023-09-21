ЗСУ дуже б допомогли вертольоти Apache: військовий експерт пояснив, яка їхня особливість

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів зброю різної номенклатури. І постачання літаків з відповідними ракетами може фіналізувати "список бажань" української армії.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що Україна може додати до "списку бажань" ще й вертольоти AH-64 Apache. Проте наразі західні партнери нам їх не надають.

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Унікальна машина

Вертольоти Apache є унікально гарною машиною, які є носіями 16 ракет AGM-114 "Хеллфайр". Це блискуча ракета, яка на відстані 12 кілометрів випалює абсолютно все, зокрема техніку.

Але є нюанс. Цей гелікоптер коштує 20 мільйонів доларів, і він точно є зручною ціллю для ворога. Адже вертольоту треба вийти на пуски на відстань тих самих 12 кілометрів. І ЗРК окупантів "Панцир-С1", "Бук" чи "Тор-М" його точно дістане,

– зазначив військовий експерт.

А винищувач F-16 коштує від 60 до 80 мільйонів, але він з номенклатури озброєння виконає роботу 12 і навіть 16 гелікоптерів.

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Гелікоптер рано чи пізно точно зіб'ють, а F-16 з правильною номенклатурою озброєння практично недосяжний для росіян,

– наголосив Черник.

Можливо Україні передадуть й інші авіаційні комплекси: Eurofighter Typhoon, Saab JAS 39 Gripen.

"На мою думку, немає кращого літака, ніж F-15. Він в чомусь ліпший, ніж F-22. Але малоймовірно, що Україна їх отримає. Тому ми фіналізуємо номенклатуру озброєння, яке маємо отримати, а далі йтиметься тільки про її кількість", – підкреслив Петро Черник.

Гелікоптер AH-64 Apache Бойовий вертоліт армії США, який озброєний 30-мм гарматою M230 Chain Gun, 16 протитанковими ракетами AGM-114 або 4 установками с 19 одиницями 70-мм некерованими ракетами Hydra 70. Крім того, цей гелікоптер має нульову вразливість при влученні 12,7 міліметровою кулею на швидкості 490 метрів на секунду або мінімальне ураження при влучанні 23 міліметровим дрібнофугасним снарядом. AH-64 Apache може продовжувати політ протягом 30 хвилин після влучання по будь-якій частині гелікоптера.

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