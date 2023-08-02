Не просто психологічний тиск: навіщо Білорусь відправила свої гелікоптери до Польщі
Ввечері 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. Ця провокація – частина сценарію, за яким діє Алєксандр Лукашенко під наглядом Росії. Зокрема, Білорусь хотіла випробувати польську ППО.
Білорусь хоче тримати у напрузі сусідні країни та здійснює морально-психологічний тиск на країни Європи. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Системна провокація Білорусі
Коваленко зазначив, що це системна провокація Білорусі. Лукашенко намагається тримати Захід у постійній напрузі. Раніше диктатор заявляв про таке:
- Розміщення ядерної зброї у Білорусі;
- Вагнерівці на території Білорусі;
- Бойовики ПВК "Вагнера" нібито хочуть наступати на Жешув.
На думку військового оглядача, провокація із гелікоптерами була спрямована на випробовування польської ППО. Гелікоптери летіли низько, щоб їх не змогли помітити.
На жаль, провокація була досить успішною, бо польська ППО їх не помітила. Це логічно, бо використовувався диверсійний характер польоту. Але це недобрий сигнал для Польщі. На мою думку, їм треба на кордоні з Білоруссю розміщувати більшу кількість своїх підрозділів, чим вони займаються, та тримати цю ситуацію під постійним контролем,
– сказав він.
Коваленко про білоруські гелікоптери у повітряному просторі Польщі: дивіться відео
Білоруські гелікоптери на кордоні з Польщею: головне
- Першими про білоруські гелікоптери на території Польщі заговорили саме місцеві жителі. Поляки підкреслили, що гелікоптери летіли дуже низько, на висоті 200 – 300 метрів, місцями опускалися нижче.
- Міноборони Польщі повідомило, що білоруси перетнули кордон під час своїх навчань. Гелікоптери летіли на дуже малій висоті, через що радіолокаційні системи спершу їх не помітили.
- Міністр оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, у тому числі бойові гелікоптери. У міністерстві додали, що останнім часом Росія та Білорусь посилили свою гібридну діяльність проти Польщі.
- У Білорусі заявили, що їхні гелікоптери нібито не порушували повітряний простір Польщі. При цьому точно назвали техніку – Мі-24 та Мі-8.
- 2 серпня у НАТО відреагували на інцидент. У штаб-квартирі в Брюсселі заявили, що перебувають на постійному зв'язку із польською владою. Також там уважно стежать за ситуацією та змінами на польсько-білоруському кордоні. Наголосили, що зроблять усе потрібне, аби територія Альянсу перебувала у безпеці.