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      Гендерна рівність в Україні: з якими обмеженнями стикаються українки

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      Гендерна рівність в Україні
      Гендерна рівність в Україні / ylilauta.org

      Журналісти 24 каналу з'ясували наскільки українки можуть реалізувати свій професійний потенціал та чи потрібно вводити квоти, аби жінок наймали на роботу на рівні з чоловіками.

      Гендерна рівність у світі

      У Міжнародному валютному фонді дійшли висновку, що найголовнішою подією в економічному світі 20 століття стала поява жінок на ринку праці.

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      У сучасному демократичному світі навіть найрозвинутішим країнам так і не вдалося створити рівні умови для реалізації потенціалу жінок. Наприклад, в деяких країнах жінкам досі не доступна освіта. Щодо оплати праці за кордоном, то в деяких країнах чоловікам за роботу платять 1 долар, в той час, коли жінки отримують 80 центів.

      Обмеження прав жінок в Україні

      Наразі в Україні існує класифікатор спеціальностей, якими не може займатися жінка. Крім того, суспільство часто засуджує за те, що жінки лишають дітей із бабусями та нянями, і йдуть працювати. Але найперші перепони на шляху самореалізації трапляються ще у дитинстві.

      Буває так, що батьки забороняють вступати на ту, чи іншу інженерну спеціальність. Або ж дівчата, які навчаються на технічних спеціальностях, відчувають щодо себе з боку викладачів упереджене ставлення,
      – сказала спеціалістка з гендерних питань USAID Юлія Галустян.

      Проте певні зрушення все ж таки є. Наприклад, якщо раніше жінок-урядовців було одна-дві, бо прем'єр-міністр Микола Азаров, вважав, що проводити реформи – це не жіноча справа. То сьогодні жінок у Кабміні вже шестеро, а це майже третина. Згодом у парламенті планують встановити 40% квотування на всіх державних рівнях.

      У Кабміні стає більше жінок
      У Кабміні стає більше жінок

      Економічна складова питання

      Дотримання гендерної рівності у всьому світі збагатило б людство на 21 трильйон доларів. Тобто кожна людина стала б багатшою на 14%.

      Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що боротьба за права жінок – це все ще величезне поле роботи. Адже й досі є проблеми з рівною оплатою праці між чоловіками та жінками. Вона додала, що навіть у 21 столітті існують так звані скляні стелі для жінок в їхніх кар'єрах.

      Уляна Супрун
      Уляна Супрун

      Скільки відсотків українок почуваються недооціненими в роботі

      Згідно з опитуванням, 75% наших співгромадянок вважають, що мають недостатньо можливостей для самореалізації. А це один із головних факторів, які роблять українку щасливою.

      50% щастя жінки залежить від того, наскільки вона відчуває себе реалізованою та успішною. До того ж, успіх має бути не лише у фінансових справах, але й в роботі та родині,
      – зауважила директорка консалтингової агенції 4Service Україна Вікторія Скорбота.

      За підрахунками Всесвітнього економічного форуму, жінки у світі зможуть досягнути омріяної рівності прав і свобод лише через 100 років, а в економіці реалізуються на рівні з чоловіками через 200. Тож, починати рухатися вперед варто вже зараз. 

      Дивіться відео: на скільки українки змогли реалізуватися в житті

       

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Реформи Уляна Супрун Микола Азаров Гендерна рівність
      Джерело: 24 канал
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