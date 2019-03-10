Гендерна рівність в Україні: з якими обмеженнями стикаються українки

Журналісти 24 каналу з'ясували наскільки українки можуть реалізувати свій професійний потенціал та чи потрібно вводити квоти, аби жінок наймали на роботу на рівні з чоловіками.

Гендерна рівність у світі

У Міжнародному валютному фонді дійшли висновку, що найголовнішою подією в економічному світі 20 століття стала поява жінок на ринку праці.

Читайте також: Бунтуй, кохай, права не віддавай: у містах України відбулися марші рівності

У сучасному демократичному світі навіть найрозвинутішим країнам так і не вдалося створити рівні умови для реалізації потенціалу жінок. Наприклад, в деяких країнах жінкам досі не доступна освіта. Щодо оплати праці за кордоном, то в деяких країнах чоловікам за роботу платять 1 долар, в той час, коли жінки отримують 80 центів.

Обмеження прав жінок в Україні

Наразі в Україні існує класифікатор спеціальностей, якими не може займатися жінка. Крім того, суспільство часто засуджує за те, що жінки лишають дітей із бабусями та нянями, і йдуть працювати. Але найперші перепони на шляху самореалізації трапляються ще у дитинстві.

Буває так, що батьки забороняють вступати на ту, чи іншу інженерну спеціальність. Або ж дівчата, які навчаються на технічних спеціальностях, відчувають щодо себе з боку викладачів упереджене ставлення,

– сказала спеціалістка з гендерних питань USAID Юлія Галустян.

Проте певні зрушення все ж таки є. Наприклад, якщо раніше жінок-урядовців було одна-дві, бо прем'єр-міністр Микола Азаров, вважав, що проводити реформи – це не жіноча справа. То сьогодні жінок у Кабміні вже шестеро, а це майже третина. Згодом у парламенті планують встановити 40% квотування на всіх державних рівнях.



У Кабміні стає більше жінок

Економічна складова питання

Дотримання гендерної рівності у всьому світі збагатило б людство на 21 трильйон доларів. Тобто кожна людина стала б багатшою на 14%.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що боротьба за права жінок – це все ще величезне поле роботи. Адже й досі є проблеми з рівною оплатою праці між чоловіками та жінками. Вона додала, що навіть у 21 столітті існують так звані скляні стелі для жінок в їхніх кар'єрах.



Уляна Супрун

Скільки відсотків українок почуваються недооціненими в роботі

Згідно з опитуванням, 75% наших співгромадянок вважають, що мають недостатньо можливостей для самореалізації. А це один із головних факторів, які роблять українку щасливою.

50% щастя жінки залежить від того, наскільки вона відчуває себе реалізованою та успішною. До того ж, успіх має бути не лише у фінансових справах, але й в роботі та родині,

– зауважила директорка консалтингової агенції 4Service Україна Вікторія Скорбота.

За підрахунками Всесвітнього економічного форуму, жінки у світі зможуть досягнути омріяної рівності прав і свобод лише через 100 років, а в економіці реалізуються на рівні з чоловіками через 200. Тож, починати рухатися вперед варто вже зараз.

Дивіться відео: на скільки українки змогли реалізуватися в житті