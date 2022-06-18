Генерал-лейтенант припустив, коли ЗСУ зможуть піти у контрнаступ на Півдні

Збройні Сили України поступово відвойовують тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Однак наразі там ще немає масштабного контрнаступу. Все через одну логічну причину.

Про це розповів 24 каналу генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він наголошує, що просування підрозділів Збройних Сил України на півдні – це справді титанічна робота, яку українські військові виконують на відмінно.

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Однак для масштабного контрнаступу та подальшого звільнення Півдня насамперед необхідно ще більше важкого високоточного озброєння. Тоді просуватися вперед буде дещо легше. Зараз над постачанням зброї всі активно працюють.

Генерал-лейтенант зауважив цікаву деталь у контрнаступі ЗСУ на певних ділянках Запорізької та Херсонської областей. Це допомогло покращити ситуацію на іншій ділянці фронту. Ймовірно, окупанти були змушені перекидати частину військ.

Цей наступ – приклад асиметричних дій. Українські військові завдали ударів на Запоріжжі та Херсонщині, чим покращили ситуацію поблизу Ізюму. Зараз в Запорізькій області окупанти нас зупинили, а в Херсонській ми просунулися вперед, – зазначив Ігор Романенко.

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Генерал-лейтенант розкритикував українських посадовців, які поширюють інформація про втрати, потреби Збройних Сил тощо. За його словами, зайва балаканина заважає підрозділам ЗСУ виконувати різні поставлені завдання.

До прикладу, Сполучені Штати в зоні бойових дій зазвичай запроваджують повну цензуру. Це допомагає вберегтися від різноманітних фейків та іншої інформації. Ігор Романенко вважає, що інформацію про війну потрібно давати. Однак вона не має шкодити українським військовим.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов також розкритикував різних діячів , зокрема Давида Арахамію, який поширив незрозумілу інформацію про шалені втрати українських військових на фронті. За його словами, не потрібно жонглювати різними цифрами, адже це – життя людей.

, зокрема Давида Арахамію, який поширив незрозумілу інформацію про шалені втрати українських військових на фронті. За його словами, не потрібно жонглювати різними цифрами, адже це – життя людей. Арахамія заявив, що на Сході кожного дня отримує поранення та гине близько 1 тисячі українських військових .

. Згодом народний депутат та ветеран АТО Роман Костенко спростував слова Арахамії. Він наголошує, що регулярно спілкується з українськими захисниками з різних ділянок фронту. І втрати серед військових значно менші.

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