Загадкове повернення Суровікіна: які перестановки можуть відбутися в Кремлі

Тривають чутки про можливі перестановки у новому уряді Росії. Центральне місце посідає питання, чи відправлять у відставку очільника міноборони Сєргєя Шойгу й начальника генштабу Валєрія Герасімова.

Замінити на посаді Гєрасімова нібито може колишній командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін. Як розповів 24 Каналу боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, цілком можливо, що після 9 травня ми почуємо про нові кадрові рішення Владіміра Путіна.

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Яких змін чекати

Посаду Шойгу пророкуються тульському губернатору Олексію Дюміну. До того ж Дюмін і Суровікін були близькими до очільника вагнерівців Євгєнія Пригожина, який влітку 2023 року підняв бунт проти Владіміра Путіна.

Це загадкове повернення Суровікіна, на якого колись робили велику ставку. Російська пропаганда називала його генерал "Армагедон". Але він не мав шансів впоратися зі своєю місією та був відправлений у "почесне" заслання в Африку,

– розповів політолог.

Там він керував проєктами Пригожина – його ПВК "Вагнера". Але зараз Суровікін несподівано повернувся у Росію. Це цікава історія, враховуючи те, що Пригожин був улюбленим персонажем не тільки російської пропаганди, але й Кремля.

Я не виключаю, що повернення Суровікіна може означати падіння колишнього фаворита Путіна – Сєргєя Шойгу. Ба більше, у Москві вже давно обговорюють, що два "важковаговики" цього уряду – Шойгу та Лавров (глава МЗС Росії – 24 Канал) підуть у відставку,

– додав Тарас Березовець.

До першого і до другого є безліч претензій, які пов'язані з провалами у їхній роботі. Тому таких дій варто очікувати від Путіна. Загалом сьогодні стає зрозуміло, що в оточенні російського диктатора ніхто не може почуватися впевнено. Цілком, ймовірно, що без посади також залишиться прем'єр Міхаїл Мішустін.

Щодо того, коли ми дізнаємося про рішення Путіна, то це буде невдовзі після 9 травня. Адже росіяни не люблять поєднувати інформаційні приводи. Вони хочуть, щоб Росію згадували щодня.

Що відомо про Сєргєя Суровікіна