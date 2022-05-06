В Генічеську окупанти намагаються зібрати масовку для параду на 9 травня
6 травня 2022 , 14:10Читать новость на русском
Російські окупанти збираються провести парад на 9 травня в тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області. Туди також приїдуть їхні пропагандисти, щоб зняти відповідну картинку.
Про це повідомили 24 каналу джерела в українських спецслужбах.
Шукають людей
Зараз загарбники активно намагаються знайти людей, які погодяться брати участь у цьому "шабаші" на 9 травня. Парад хочуть провести на вулиці Центральна, 5, що навпроти Генічеської районної держадміністрації.