Готуються до "жесту доброї волі": у Генічеську окупанти задумали "евакуацію"
У тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині, російські загарбники, ймовірно, планують зробити "жест доброї волі". Вони оприлюднили пам’ятку щодо дій при евакуації.
Окупанти закликають зібрати "тривожну валізу" та у випадку евакуації прибути з ним до пункту зборів. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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Росіяни готуються до "жесту доброї волі"
У тимчасово окупованому Генічеську загарбники розвісили оголошення з пам’яткою дій у випадку евакуації. Там радять людям закрити вікна та двері у будинку, зібрати "тривожну валізу" та прибути до пункту зборів.
До того ж окупанти вказали, що має входити у "тривожну валізу". Серед необхідних речей є особисті документи, гроші, аптечка, ліхтарик, їжа тощо.
Для недопущення скупчення транспорту на дорогах, ДТП, шляхи евакуації особистим транспортом буде доведено окремо,
– зазначили загарбники у пам’ятці.
Що ж, ця так звана "евакуація" схожа на те, що російські терористи катастрофічно бояться контрнаступу Збройних Сил України, і розуміють, що в них немає іншого виходу як зробити "жест доброї волі", тобто – втекти.
Пам’ятка дій у випадку евакуації / фото місцеві телеграм-канали
Інші подібні випадки
- Раніше російські загарбники почали "евакуацію" населення зі Скадовського району Херсонської області. Списки місцевих жителів вже складає окупаційна влада. Відомо, що так звана "евакуація" поки що проводитиметься нібито на "добровільній основі".
- У місті Мелітополь з'являється все більше автобусів та іншого транспорту, що може вказувати на підготовку до втечі.
- У районі Василівки, Токмака, Молочанська спостерігається тенденція, коли росіяни з гучномовцями на своїх автівках закликають людей виїжджати з цього району, щонайменше до території тимчасово окупованого Мелітополя.