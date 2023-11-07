Окрім сина Частякова, травм зазнала його донька: в якому зараз стані діти
7 листопада 2023, 11:03Читать новость на русском
У Київській області 6 листопада загинув Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного. Через трагічний випадок постраждали діти Частякова.
Про стан дітей, які постраждали внаслідок вибуху, в ефірі телемарафону розповіла речниця МВС Мар'яна Рева, пише 24 Канал. За її словами, 13-річний син військового перебуває у тяжкому стані.
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У Частякова залишилося четверо дітей
Представниця МВС повідомила, що підліток перебуває під наглядом лікарів. Також вона розповіла, що донька Геннадія Частякова отримала незначні легкі ушкодження.
Мар'яна Рева зазначила, що з дівчинкою наразі все гаразд.
Загибель помічника Залужного: що відомо
- Трагедія сталася у житловому комплексі в селі Чайки Київської області. Унаслідок трагедії загинув 39-річний військовослужбовець, майор Геннадій Частяков. Він у родинному колі святкував свій день народження
- Унаслідок події розпочато кримінальне провадження. У поліції припускають, що трагедія сталася через необережне поводження з боєприпасом.
- За даними джерела 24 Каналу у правоохоронних органах, Частяков, швидше за все, загинув через трагічний випадок.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.
- За словами дружини майора, чоловік приніс із собою подарунковий пакет з алкоголем та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакета той вибухнув. Подарунковий набір на день народження презентував колега загиблого.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про обставини трагедії. За його словами, військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- Мар'яна Рева розповіла, що колега, який подарував Геннадію Частякову на день народження гранати, попереджав, що вони бойові. Процесуальний статус цьому чоловікові не визначили, тобто про підозру не повідомляли.
- Речниця МВС також додала, що слідчі всю ніч працювали на місці трагічної подій. Слідчі вилучили предмети, зовні схожі на гранати, які направлять на експертизу, щоб встановити, що це за боєприпас.