Окрім сина Частякова, травм зазнала його донька: в якому зараз стані діти

7 листопада 2023, 11:03
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У Київській області 6 листопада загинув Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного. Через трагічний випадок постраждали діти Частякова.

Про стан дітей, які постраждали внаслідок вибуху, в ефірі телемарафону розповіла речниця МВС Мар'яна Рева, пише 24 Канал. За її словами, 13-річний син військового перебуває у тяжкому стані.

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У Частякова залишилося четверо дітей

Представниця МВС повідомила, що підліток перебуває під наглядом лікарів. Також вона розповіла, що донька Геннадія Частякова отримала незначні легкі ушкодження.

Мар'яна Рева зазначила, що з дівчинкою наразі все гаразд.

Загибель помічника Залужного: що відомо

  • Трагедія сталася у житловому комплексі в селі Чайки Київської області. Унаслідок трагедії загинув 39-річний військовослужбовець, майор Геннадій Частяков. Він у родинному колі святкував свій день народження
  • Унаслідок події розпочато кримінальне провадження. У поліції припускають, що трагедія сталася через необережне поводження з боєприпасом. 
  • За даними джерела 24 Каналу у правоохоронних органах, Частяков, швидше за все, загинув через трагічний випадок.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.
  • За словами дружини майора, чоловік приніс із собою подарунковий пакет з алкоголем та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакета той вибухнув. Подарунковий набір на день народження презентував колега загиблого.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про обставини трагедії. За його словами, військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • Мар'яна Рева розповіла, що колега, який подарував Геннадію Частякову на день народження гранати, попереджав, що вони бойові. Процесуальний статус цьому чоловікові не визначили, тобто про підозру не повідомляли.
  • Речниця МВС також додала, що слідчі всю ніч працювали на місці трагічної подій. Слідчі вилучили предмети, зовні схожі на гранати, які направлять на експертизу, щоб встановити, що це за боєприпас.

Автор: Михайло Гема