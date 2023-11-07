Окрім сина Частякова, травм зазнала його донька: в якому зараз стані діти

У Київській області 6 листопада загинув Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного. Через трагічний випадок постраждали діти Частякова.

Про стан дітей, які постраждали внаслідок вибуху, в ефірі телемарафону розповіла речниця МВС Мар'яна Рева, пише 24 Канал. За її словами, 13-річний син військового перебуває у тяжкому стані.

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У Частякова залишилося четверо дітей

Представниця МВС повідомила, що підліток перебуває під наглядом лікарів. Також вона розповіла, що донька Геннадія Частякова отримала незначні легкі ушкодження.

Мар'яна Рева зазначила, що з дівчинкою наразі все гаразд.

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