Це підрив через необережне поводження з боєприпасом, – поліція про обставини загибелі Частякова

Увечері 6 листопада стало відомо, що радник Залужного Геннадій Частяков загинув від вибухівки. Майору на день народження подарували бойові гранати.

Радник Залужного Геннадій Частяков у родинному колі святкував свій день народження, коли у нього в руках вибухнула подарункова граната.

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Загибель через необережність

У поліції вже вивчають усі обставини загибелі майора. Там припускають, що трагедія сталася через необережність.

За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом,

– заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева.

Рева уточнила, що вже розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також за фактом незаконного поводження з боєприпасами.

Речниця МВС запевнила, що коли слідчі зберуть доказову базу і проведуть експертизи, можна буде говорити про об'єктивну картину інциденту.

Що відомо про загибель радника Залужного