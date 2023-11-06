Це підрив через необережне поводження з боєприпасом, – поліція про обставини загибелі Частякова
Джерело:Еспресо.TV
Увечері 6 листопада стало відомо, що радник Залужного Геннадій Частяков загинув від вибухівки. Майору на день народження подарували бойові гранати.
Радник Залужного Геннадій Частяков у родинному колі святкував свій день народження, коли у нього в руках вибухнула подарункова граната.
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Загибель через необережність
У поліції вже вивчають усі обставини загибелі майора. Там припускають, що трагедія сталася через необережність.
За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом,
– заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева.
Рева уточнила, що вже розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також за фактом незаконного поводження з боєприпасами.
Речниця МВС запевнила, що коли слідчі зберуть доказову базу і проведуть експертизи, можна буде говорити про об'єктивну картину інциденту.
Що відомо про загибель радника Залужного
- Увечері 6 листопада стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова, помічника Залужного.
- Той у будинку на Київщині у колі родини святкував День народження.
- За словами дружини майора, чоловік приніс із собою подарунковий пакет з алкоголем та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету той вибухнув. Майор загинув, а його 13-річний син дістав важкі поранення обличчя.
- Головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив смерть свого помічника. Він заявив, що той був його близьким другом і надійним плечем.
- Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах повідомили, що з ймовірністю у 99,9% відсотків Частяков загинув через трагічний випадок. Йому на роботі презентували не подарункові, а справжні бойові гранати. Вибух стався через необережне поводження з боєприпасом.
- Згодом глава МВС Ігор Клименко розповів інші подробиці. Частяков демонстрував подарунки від колег родині. Зокрема, він показував один із боєприпасів синові. Син взяв до рук гранату та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- Відомо, що вибухівку майору подарував його колега, полковник Тімченко. Той підтвердив, що поклав у дерев’яну подарункову коробку пляшку віскі "Black Label" та 6 гранат.